PSG bliskie transferu gwiazdy Bundesligi. Liverpool zmienia cel

09:03, 29. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Ben Jacobs

PSG wygrywa batalię o rozchwytywanego Yana Diomande. Dał się przekonać do projektu, odrzucając tym samym Liverpool. Angielski gigant szuka innego skrzydłowego - informuje Ben Jacobs.

Luis Enrique
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fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Diomande trafi do PSG. Kogo ściągnie Liverpool?

Liverpool celował w transfer Yana Diomande i był przez długi czas faworytem w tej batalii. Ostatnio nastąpił jednak potężny zwrot akcji – do gry weszło Paris Saint-Germain, które przekonało Iworyjczyka do tego projektu. Media zgodnie twierdzą, że miał on już podjąć decyzję o przenosinach na Parc des Princes. Dostrzega, że to miejsce daje mu największe szanse na trofea, a do tego jest zauroczony wizją potencjalnej współpracy z Luisem Enrique.

Niewykluczone, że w ciągu najbliższych dni operacja zostanie sfinalizowana. PSG musi głęboko sięgnąć do kieszeni, bowiem Lipsk oczekuje za swojego gwiazdora nawet 130 milionów euro. Liverpool do tej pory oferował około 100 milionów euro, lecz nie spotkało się to z pozytywną reakcją w gabinetach niemieckiego klubu.

PSG dogadujące się z Diomande to duży cios dla Liverpoolu, który widział w nim idealnego następcę Mohameda Salaha. Kto więc może trafić na Anfield? Ben Jacobs przedstawia alternatywne opcje, a są wśród nich Said El Mala z FC Koeln, Matias Fernandez-Pardo z Lille oraz Yankuba Minteh z Brighton. Nie można też wykluczyć, że w obliczu tego transferu i rosnącej konkurencji odejść z PSG będzie chciał Bradley Barcola. To kolejne nazwisko, które znajduje się na liście życzeń angielskiego giganta.

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