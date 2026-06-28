Lewandowski zdecydował. Polak wybrał nowy klub i podpisze kontrakt!

Robert Lewandowski zdecydował się dołączyć do Chicago Fire. Kontrakt ma zostać podpisany w ciągu najbliższych 24 godzin. Informacje w tej sprawie przekazał Florian Plettenberg ze "Sky Sports".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski dołączy do Chicago Fire

Robert Lewandowski już dobre kilka tygodni temu zdecydował się opuścić FC Barcelonę. Informacja o jego pożegnaniu z klubem była spodziewana, choć wszyscy mieli nadzieję, że uda się dojść do porozumienia pomiędzy stronami i Polak finalnie spędzi w Katalonii jeszcze przynajmniej jeden sezon. Stało się jednak inaczej, a to momentalnie uruchomiło giełdę transferową.

Kapitan reprezentacji Polski był bowiem łączony z potencjalnym dołączeniem do klubów z ligi włoskiej, Arabii Saudyjskiej, a także z przenosinami do Stanów Zjednoczonych. I choć długo wydawało się, że zwycięży opcja transferu na Bliski Wschód, to finalnie będzie inaczej. Według informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga ze „Sky Sports”, Robert Lewandowski podpisze kontrakt z Chicago Fire. Decyzja w tej sprawie miała już zapaść, dokumenty zostały przygotowane, a podpis ma zostać złożony w ciągu najbliższych 24 godzin.

Informacje te potwierdził także Fabrizio Romano, który użył swojego słynnego „HERE WE GO”.

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Robert Lewandowski w minionym sezonie rozegrał w sumie 46 spotkań, w których zdobył 19 goli oraz zanotował cztery asysty. W sumie w barwach Barcelony w 193 meczach zdobył 120 bramek. To daje mu miejsce w zestawieniu top 15 najlepszych strzelców w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-letniego kapitana reprezentacji Polski na 7 milionów euro.

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