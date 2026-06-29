Arsenal zwleka z głośnym transferem. Obrał taktykę Liverpoolu

Bruno Guimaraes pozostaje jednym z głównych celów Arsenalu. Według Lee Rydera Newcastle United nie otrzymało jednak żadnej oficjalnej oferty za swojego kapitana.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Newcastle nie zamierza ułatwiać transferu

Bruno Guimaraes od dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń Arsenalu. Zainteresowanie londyńskiego klubu jest konkretne, ale na tym etapie nie przełożyło się na żadne formalne działania. Do Newcastle nie wpłynęła ani oferta, ani oficjalne zapytanie dotyczące reprezentanta Brazylii. Oznacza to, że rozmowy między klubami wciąż się nie rozpoczęły.

Stanowisko Newcastle pozostaje jednoznaczne. Klub nie chce sprzedawać swojego kapitana i nie zamierza podejmować negocjacji bez odpowiednio wysokiej propozycji. Dopóki Arsenal nie wykona pierwszego ruchu, cała sytuacja pozostaje jedynie przedmiotem spekulacji. Samo zainteresowanie nie oznacza jeszcze, że transfer jest blisko.

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Obecne wydarzenia przypominają historię Alexandra Isaka z ubiegłego lata. Przez wiele tygodni mówiło się o zainteresowaniu ze strony Liverpoolu, ale długo brakowało konkretów. Dopiero 1 sierpnia 2025 roku Newcastle otrzymało pierwszą ofertę opiewającą na 110 milionów funtów. Klub ją odrzucił, a napastnik odszedł dopiero w ostatnim dniu okna transferowego.

Ten przykład pokazuje, że brak oferty na początku lata nie zamyka tematu. Arsenal musi zdecydować, czy Bruno Guimaraes jest transferowym priorytetem. Jeśli tak, będzie musiał przedstawić kwotę, która przekona Newcastle do rozpoczęcia rozmów. W przeciwnym razie Londyńczycy powinni skupić się na innych kandydatach do wzmocnienia środka pola.