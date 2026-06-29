Media: Wisła Kraków łączona z transferem nowego napastnika

07:35, 29. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sport.ua

Wisła Kraków zrealizowała dotąd dwa transfery, a kibice wyczekują kolejnych. Być może wkrótce trafi do niej nowy napastnik. Portal Sport.ua informuje, że beniaminek zgłosił się do Dynama Kijów po jednego z zawodników.

Vullnet Basha
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vullnet Basha

Wisła sprowadzi napastnika Dynama?

Wisła Kraków po czterech latach wywalczyła awans do Ekstraklasy – absolutnym celem na najbliższy sezon jest utrzymanie w elicie, a być może też gra o coś więcej. Aby tak się stało, drużyna Mariusza Jopa musi być konkretnie wzmocniona. Do tej pory dołączyło do niej dwóch nowych zawodników – Marcel Łubik oraz Maxence Maissoneuve.

Jednym z zadań powinno być wzmocnienie konkurencji w ataku. Co prawda, Jordi Sanchez przedłużył umowę z Wisłą, ale Angel Rodado ma za sobą dłuższy okres bez treningu i pod znakiem zapytania stoi jego gotowość na początek sezonu. Biała Gwiazda może więc sięgnąć po jeszcze jednego napastnika. Portal Sport.ua łączy ją z zawodnikiem Dynama Kijów. Wisła miała skontaktować się z ukraińskim klubem w sprawie transferu Vladislava Blanuty.

24-latek przed rokiem kosztował Dynamo dwa miliony euro, ale miniony sezon nie był dla niego udany. Zdobył tylko jedną bramkę w 11 występach, gromadząc na murawie raptem nieco ponad 300 minut. Zdaniem tego źródła Wisła ma wkrótce złożyć za niego ofertę, która będzie znacznie niższa od kwoty wyłożonej na niego w 2025 roku.

Co ciekawe, Blanuta jest regularnie łączony z transferem do Polski. Do niedawna jego nazwisko było wymieniane w kontekście przenosin do Rakowa Częstochowa czy Wieczystej Kraków, a wcześniej też Legii Warszawa.

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