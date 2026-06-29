Kane z propozycją hitowego transferu! Gigant dostał odpowiedź

Barcelona chce gwiazdę Bayernu. Kane odpowiada
Barcelona nieustannie poszukuje napastnika, który będzie nowym liderem ofensywy. Wraz z końcem sezonu 2025/2026 pożegnała Roberta Lewandowskiego, więc jedynym nominalnym snajperem w drużynie jest Ferran Torres. To zdecydowanie za mało, dlatego klub intensywnie pracuje nad transferem piłkarza z najwyższej półki. Naturalnym kandydatem jest Julian Alvarez, za którego Blaugrana złożyła już jedną ofertę. Gwiazdor otwarcie przyznał, że chciałby zmienić zespół, ale Atletico Madryt pozostaje niewzruszone. Saga transferowa z jego udziałem prędko się nie zakończy. Dla Dumy Katalonii sprowadzenie Argentyńczyka wiązałoby się też z potężnym wydatkiem, znacznie przekraczającym 100 milionów euro. Z tego względu myśli również o innych opcjach.
Na Camp Nou wrócił temat Harry’ego Kane’a, którym Barcelona miała się interesować już zimą. Wówczas aktywna była klauzula jego wykupu, natomiast żaden z klubów się na to nie zdecydował. „Daily Mail” ujawnia, że teraz mistrzowie Hiszpanii skontaktowali się z jego otoczeniem w sprawie potencjalnego letniego transferu, ale rozmowy nawet się nie rozwinęły. Kane ma jasny plan na przyszłość – chce pozostać w Monachium i walczyć z Bayernem o kolejne trofea.
Kane po mistrzostwach świata chce przedłużyć umowę z Bayernem. Barcelona za to prawdopodobnie podejmie jeszcze jedną próbę przekonania go do zmiany otoczenia. Obecny kontrakt angielskiego gwiazdora wygasa w połowie 2027 roku.
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