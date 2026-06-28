Chelsea zapytała o reprezentanta Norwegii. Na stole 45 milionów euro

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Andreas Schjelderup

Andreas Schjelderup przyciągnął uwagę Chelsea

Chelsea kompletnie zawiodła swoich kibiców w poprzednim sezonie Premier League, kończąc rozgrywki dopiero na 10. miejscu w tabeli. Taki rezultat oznacza, że drużyny The Blues zabraknie w kolejnej edycji europejskich pucharów. Plan odbudowy londyńskiego zespołu powierzono Xabiemu Alonso, który został nowym szkoleniowcem ekipy Niebieskich. Hiszpański trener oczekuje kilku wartościowych wzmocnień, które pozwolą jego drużynie ponownie włączyć się do walki o czołowe lokaty w angielskiej ekstraklasie.

Jak poinformował Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Stamford Bridge jest Andreas Schjelderup. Chelsea miała już złożyć wstępne zapytanie dotyczące 22-letniego skrzydłowego. Benfica Lizbona jest gotowa rozważyć sprzedaż Norwega, oczekując za niego kwoty w granicach 40-45 milionów euro. Sam zawodnik podobno preferowałby jednak transfer do klubu, który w przyszłej kampanii będzie występował w Lidze Mistrzów, dlatego oferta londyńczyków może nie być dla atakującego wystarczająco atrakcyjna.

Schjelderup reprezentuje wyżej wspomnianą Benfikę od stycznia 2023 roku, gdy przeniósł się do Lizbony z FC Nordsjaelland za około dziewięć milionów euro. Sezon 2023/2024 spędził na wypożyczeniu w duńskim zespole. Mierzący 176 centymetrów skrzydłowy ma za sobą bardzo udaną kampanię, w której rozegrał 43 spotkania, zdobył 10 bramek i zanotował siedem asyst. Piętnastokrotnym reprezentantem Norwegii interesują się również Liverpool, Tottenham Hotspur, Atletico Madryt, AC Milan oraz Como 1907.

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