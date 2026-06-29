Kiedy Lewandowski zadebiutuje w Chicago Fire? Padła wstępna data

Robert Lewandowski wybrał Chicago Fire i niebawem podpisze kontrakt z amerykańskim klubem. Wiadomo, kiedy można spodziewać się debiutu. Pierwszy mecz po mundialu zaplanowany jest na 16 lipca.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski może zadebiutować w Chicago Fire 16 lipca

Robert Lewandowski po czterech latach w FC Barcelonie zdecydował się na podjęcie nowego wyzwania. Kontrakt, który wygasa z końcem czerwca, nie zostanie przedłużony. Reprezentant Polski miał kilka opcji do wyboru. Finalnie zdecydował się na daleki wyjazd poza Europę. W niedzielę (28 czerwca) pojawiła się informacja, że napastnik wybrał Chicago Fire i podpisze umowę z Amerykanami.

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Lada moment Lewandowski powinien polecieć do Stanów Zjednoczonych, gdzie przejdzie testy medyczne. Niedługo potem ma złożyć podpis pod dwuletnim kontraktem. Wygląda na to, że kibice bardzo szybko mogą doczekać się jego debiutu w nowych barwach.

Florian Plettenberg z serwisu Sky Sport Deutschland poinformował, że Lewandowski zadebiutować może 16 lipca. Tego dnia Chicago Fire ma zaplanowany mecz z Vancouver Whitecaps. Co ciekawe, w drużynie z Kanady występuje jego stary dobry znajomy – Thomas Muller. Kilka dni później (22 lipca) drużyna z Wietrznego Miasta spotka się z naszpikowanym gwiazdami Interem Miami w składzie z Leo Messim.

Do powyższych informacji trzeba podchodzić jednak z dystansem. W teorii do pierwszego meczu Chicago Fire pozostały jedynie dwa tygodnie. Nie wiadomo, w jakiej formie jest Lewandowski po zakończeniu sezonu. Nie można wykluczyć, że będzie potrzebował trochę czasu, aby ponownie wejść w rytm treningowy.