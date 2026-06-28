RPA – Kanada: typy i kursy. Współgospodarze wywiążą się z roli faworyta?

RPA - Kanada: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Który zespół awansuje do 1/8 finału? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na SoFi Stadium już w niedzielę, 28 czerwca o godzinie 21:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Kanady

RPA Kanada Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 czerwca 2026 13:06

RPA – Kanada, typy i przewidywania

Faza pucharowa mistrzostw świata 2026 rozpoczyna się od międzykontynentalnego starcia Republiki Południowej Afryki z Kanadą w 1/16 finału. Obie reprezentacje awansowały do tego etapu z drugich miejsc w swoich grupach – afrykańska drużyna w grupie A, a zespół z Ameryki Północnej w grupie B. Choć obie ekipy zgromadziły po cztery punkty, to większe szanse na awans przypisuje się współgospodarzom mundialu, którzy będą chcieli wykorzystać swojej atuty oraz zameldować się w kolejnej rundzie. Początek rywalizacji na SoFi Stadium już w niedzielę, 28 czerwca o godzinie 21:00.

Kanadyjczycy będą mieli ogromny doping fanów, co powinno dać im motywację. Uważam również, że zespół The Canucks dysponuje większą jakością piłkarską, dlatego stawiam na jego zwycięstwo i promocję do 1/8 finału. Mój typ: wygrana Kanady.

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RPA – Kanada, sytuacja kadrowa

W tym pojedynku selekcjoner Republiki Południowej Afryki nie będzie mógł skorzystać jedynie z Themby Zwane’a. Po stronie Kanady zabraknie natomiast Marcelo Floresa, Ismaela Kone oraz Alfiego Jonesa, co nieco ograniczy pole manewru szkoleniowca drużyny z Ameryki Północnej.

RPA – Kanada, ostatnie wyniki

Zarówno Republika Południowej Afryki, jak i Kanada zakończyły fazę grupową z dorobkiem czterech punktów. Afrykańska reprezentacja pokonała Koreę Południową 1:0, zremisowała 1:1 z Czechami i przegrała 0:2 z Meksykiem. Natomiast Kanada uległa Szwajcarii 1:2, rozgromiła Katar 6:0 oraz podzieliła się punktami z Bośnią i Hercegowiną po remisie 1:1.

RPA – Kanada, historia

Historia bezpośrednich pojedynków Republiki Południowej Afryki z Kanadą jest niezwykle krótka. Obie reprezentacje zmierzyły się bowiem dotychczas tylko raz – w meczu towarzyskim rozegranym w 2007 roku, w którym lepsza okazała się ekipa z Afryki, wygrywając 2:0.

RPA – Kanada, kursy bukmacherskie

Według najnowszych oszacowań bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania są współgospodarze mundialu, którzy na pewno będą mogli liczyć na większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Południowoafrykańczyków wynosi około 5.25, typ na zwycięstwo Kanadyjczyków to mniej więcej 1.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Rejestrując konto u legalnego bukmachera STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać m.in. zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

RPA Kanada 5.60 3.80 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 czerwca 2026 13:06

RPA – Kanada, przewidywane składy

RPA: Williams – Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba – Mbatha, Mokoena; Maseko, Mofokeng, Appollis – Makgopa

Kanada: Crepeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed – David, Larin

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RPA – Kanada, transmisja meczu

Pojedynek między Republiką Południowej Afryki a Kanadą będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach tegorocznych mistrzostw świata możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP 1 oraz w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Początek rywalizacji na SoFi Stadium już w niedzielę, 28 czerwca o godzinie 21:00.

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