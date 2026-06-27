Niedzielne typy na Mundial: The Canucks z awansem do 1/8 finału?

W niedzielę 28 czerwca odbędzie się tylko jeden mecz tegorocznego Mundialu. W szranki staną ekipy, które zajęły drugie miejsca w grupach A oraz B, czyli RPA oraz Kanada. Jak potoczy się ten mecz? Sprawdź moje typy bukmacherskie na Mundial i propozycję kuponu single.

fot. Alamy Na zdjęciu: Jonathan Osorio w meczu z Bośnią i Hercegowiną

W niedzielę 28 czerwca odbędzie się tylko jeden mecz tegorocznego Mundialu. W szranki staną ekipy, które zajęły drugie miejsca w grupach A oraz B, czyli RPA oraz Kanada. Jak potoczy się ten mecz? Sprawdź moje typy bukmacherskie na Mundial i propozycję kuponu single.

Republika Południowej Afryki vs Kanada. Typy bukmacherskie na dzisiaj

Pojedynek pomiędzy RPA, a Kanadą odbędzie się o godzinie 21:00 naszego czasu, a jego areną będzie obiekt w Inglewood w stanie Kalifornia. Jedyny jak dotąd bezpośredni mecz tych ekip miał miejsce w listopadzie 2007 roku i było to towarzyskie starcie, które zakończyło się wynikiem 2:0 dla Republiki Południowej Afryki.

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RPA: sprawili niespodziankę

Reprezentacja Republiki Południowej Afryki pojawiła się na Mundialu po raz pierwszy od 2010 roku, kiedy to grała w roli gospodarza i – podobnie jak w dwóch poprzednich występach – odpadła już w fazie grupowej. Bafana Bafana trafili do naprawdę trudnej grupy A, w której przyszło im rywalizować z Meksykiem, Koreą Południową oraz Czechami, więc oczekiwania wobec drużyny nie były zbyt duże. Potwierdziły to dwie pierwsze kolejki, wszak ekipa trenera Hugo Broosa przegrała 0:2 z Meksykiem oraz zanotowała remis 1:1 ze słabo dysponowanymi Czechami. W trzecim grupowym meczu – przeciwko Korei Południowej – RPA było więc skazywane na porażkę. Tymczasem sprawiło bardzo dużą niespodziankę, pokonując rywala 1:0 po bardzo dobrym występie w obronie i zasłużenie wywalczyło awans do 1/16 finału z drugiego miejsca. Teraz zespół ten zmierzy się z kolejnym ze współgospodarzy turnieju, więc czeka go naprawdę trudne zadanie. Z drugiej strony już sam awans do tej fazy jest dla RPA sporym sukcesem, dlatego ewentualna porażka nie powinna być powodem do rozczarowania.

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Kanada: już nie u siebie

Kanada obok Szwajcarii była faworytem do awansu do 1/16 finału z pierwszych dwóch miejsc w grupie B. Przypuszczenia te znalazły swoje potwierdzenie na boisku, wszak już po dwóch kolejkach wiadomo było, że The Canucks zmierzą się ze Szwajcarią o pierwsze miejsce w grupowej tabeli. Na początek ekipa Jesse’a Marscha zagrała z Bośnią i Hercegowiną, zaledwie remisując 1:1, lecz potem dała prawdziwy popis, gromiąc 6:0 Katar. Mecz 3. kolejki był starciem o ogromnej wadze, ponieważ chodziło nie tylko o zajęcie pierwszego miejsca w grupie, ale w przypadku Kanady również o możliwość grania na własnym terenie. Zwycięzca grupy B rozstawiony został bowiem w 1/16 na stadionie w Vancouver, zaś ekipa z drugiej lokaty miała zagrać w Inglewood w USA. Wynik 2:1 dla Szwajcarii spowodował więc, że ekipa spod znaku klonowego liścia nie będzie mogła liczyć na tak duże wsparcie, jak u siebie. Mimo to The Canucks powinni być faworytami do awansu do 1/8 finału, ponieważ są ekipą o bardzo dużym potencjale ofensywnym, a także dysponującą – przynajmniej w teorii – mocniejszym składem. Jeżeli Kanada nie przejdzie dalej, będzie mówiło się o ogromnej niespodziance.

RPA Kanada Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 czerwca 2026 13:06

Co obstawiam?

Wyraźnym faworytem tego pojedynku będzie reprezentacja Kanady. Dla RPA już sam awans z grupy jest sporym osiągnięciem, natomiast Kanada mierzy dość wysoko, dlatego odpadnięcie już w 1/16 finału byłoby dla niej rozczarowaniem. Jestem zdania, że ekipa Jesse’a Marscha będzie chciała zrehabilitować się za niezbyt udany mecz ze Szwajcarią i pokona RPA, pokazując, że potrafi kreować akcje zaczepne i strzelać gole. Co więc gram? Decyduję się na skorzystanie z BetBuildera STS i połączenie typów na wygraną Kanady, większą ilość rzutów rożnych tej ekipy oraz poniżej 3.5 gola w meczu. Z jednej strony będziemy mieli ekipę kanadyjską, która powinna nacierać na bramkę RPA i regularnie pod nią bywać, a z drugiej drużynę, która zapewne nastawi się bardzo defensywnie, przez co nie padnie tutaj wiele bramek. W mojej ocenie szanse na to, że wszystkie trzy warunki zostaną spełnione, są naprawdę spore i taka kombinacja typów jest warta obstawienia po kursie 3.32.

STS 3.32 BetBuilder: Kanada wygra, wykona więcej rzutów rożnych i poniżej 3.5 gola w meczu Zagraj!

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