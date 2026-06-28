Clement Lenglet opuszcza Hiszpanię. Były stoper Barcelony znalazł nowy klub

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Clement Lenglet

Benfica Lizbona sprowadzi Clementa Lengleta

Clement Lenglet nie może zaliczyć ostatnich sezonów do udanych. Choć 31-letni środkowy obrońca ma bardzo bogate CV, to jego występy w poprzednich kampaniach pozostawiały wiele do życzenia. Nic więc dziwnego, że Atletico Madryt dążyło do rozstania z doświadczonym defensorem. Najnowsze informacje wskazują na to, iż hiszpański klub dopiął swego, a Francuz wkrótce rozpocznie nowy etap swojej kariery.

Jak przekazał w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Clement Lenglet zostanie bowiem nowym zawodnikiem Benfiki Lizbona. Portugalski gigant poszukiwał wzmocnienia środka defensywy i ostatecznie zdecydował się postawić na francuskiego stopera.

Piłkarz ma związać się z nowym klubem trzyletnim kontraktem. Dla mierzącego 186 centymetrów obrońcy będzie to szansa na odbudowanie formy po kilku mniej udanych sezonach. Szczegóły finansowe transakcji nie zostały ujawnione. Niewykluczone, że Atletico pozwoliło mu odejść bez kwoty odstępnego, czyli za darmo.

Szesnastokrotny reprezentant Francji był zawodnikiem madryckiego potentata w latach 2024-2026. Wcześniej występował również w Barcelonie, Sevilli, Aston Villi, Tottenhamie Hotspur oraz AS Nancy. Lenglet w minionej kampanii rozegrał 24 spotkania i zanotował 1 asystę. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa doświadczonego defensora wynosi obecnie cztery miliony euro.

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