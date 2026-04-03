Trener Porto przekazał ważne słowa dla Polaków. Docenił jednego gracza

"Wierzę, że zagra jeszcze na mundialu" - powiedział trener FC Porto w kontekście Jana Bednarka. Szkoleniowiec przyznał, że oglądał mecz reprezentacji Polski ze Szwecją.

Jan Bednarek doceniony przez trenera Porto

Reprezentacja Polski najbliższy mundial oglądać będzie w domu. Mijają właśnie kolejne dni od porażki ze Szwecją w finale baraży i nastroje kibiców nieco się już odbudowały. Nadal jednak trudno myśleć o tej imprezie bez udziału Polaków. Szczególnie, że Biało-Czerwoni zaprezentowali się dużo lepiej od Szwecji.

Niemniej dla pewnego pokolenia graczy była to ostatnia okazja do udziału w tego typu imprezie. Jednym z nich z pewnością jest Kamil Grosicki, który zakończył już reprezentacyjną karierę. Drugim może być Robert Lewandowski. Z kolei dla innych szansa nastąpi jeszcze w 2030 roku, ale nigdy nie wiadomo, jak potoczy się piłkarskie życie. Do braku awansu odniósł się trener FC Porto, który w swoich szeregach ma trzech Polaków. Specjalne miejsce poświęcił jednak Janowi Bednarkowi.

– Oglądałem reprezentację Polski i Danii, bo mieliśmy tam swoich zawodników. To było dla nich trudne doświadczenie. Szczególnie dla Jana Bednarka, który był bardzo zaangażowany, ale wierzę, że nadal może zagrać w następnych Mistrzostwach Świata – powiedział Francesco Farioli, trener FC Porto, cytowany przez serwis „A Bola”.

Jan Bednarek w tym sezonie rozegrał w sumie 40 spotkań i zdobył w nich trzy gole oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 11 milionów euro. Obecna umowa reprezentanta Polski z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

