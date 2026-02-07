Mateusz Bogusz po raz pierwszy odniósł się do głośnego rozstania z Cruz Azul. Polak wyjechał z Meksyku w kontrowersyjnych okolicznościach. Mimo tego piłkarz przerzuca odpowiedzialność na swój były klub.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Bogusz unika jasnej odpowiedzi

Mateusz Bogusz pod koniec stycznia zmienił barwy klubowe i dołączył do Houston Dynamo. Transfer reprezentanta Polski przebiegł jednak w atmosferze sporej kontrowersji. 24-latek pod koniec ubiegłego roku nie stawił się na przedsezonowych przygotowaniach Cruz Azul. W tym czasie przebywał w Polsce. Piłkarz nie poinformował o tym wcześniej swojego klubu.

Bogusz ostatecznie wrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie teraz szykuje się do nowego sezonu MLS. 24-latek był ostatnio dopytywany o przyczynę odejścia z Cruz Azul. Reprezentant Polski nieoczekiwanie nie był w stanie udzielić odpowiedzi. – Nie znam odpowiedzi. Może powinniśmy zapytać kogoś w środku, bo nie rozumiem – powiedział Bogusz.

Okoliczności odejścia Bogusza do dziś budzą niesmak wśród kibiców w Meksyku. Tymczasem Polak utrzymuje, że nie podano mu jasnego powodu, dla którego opuścił drużynę. – Naprawdę nie chcę o tym mówić, bo wciąż mam wiele pytań, ale nie mam odpowiedzi, więc trudno powiedzieć – dodał Bogusz.

Reprezentant Polski dla Cruz Azul rozegrał 39 meczów, w których zdobył 3 bramki oraz zaliczył 7 asyst. Bogusz pod koniec swojego pobytu w Cruz Azul miewał problemy z grą od pierwszej minuty. 24-latka w ciepłych słowach pożegnał jego były trener w Meksyku, o czym pisaliśmy TUTAJ.

