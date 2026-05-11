Lech Poznań przed niepowtarzalną szansą! Świetne wieści dot. Ligi Mistrzów

Lech Poznań już za kilka dni może świętować mistrzostwo Polski. Rozstrzygnięcia w innych ligach sprzyjają polskiej drużynie w el. Ligi Mistrzów. Jeśli Kolejorz przypieczętuje tytuł, na pewno będzie rozstawiony w 2. i 3. rundzie eliminacji - podaje Piotr Klimek.

Lech Poznań rozstawiony w el. Ligi Mistrzów

Lech Poznań prawdopodobnie zostanie mistrzem Polski po raz drugi z rzędu. Przewaga w tabeli w końcówce sezonu jest na tyle bezpieczna, że tylko jakaś katastrofa byłaby w stanie odebrać im mistrzostwo. Zwycięstwo w PKO BP Ekstraklasie oznacza oczywiście prawo gry w el. Ligi Mistrzów. Tak się składa, że wyniki w innych ligach ułożyły się na korzyść poznańskiego zespołu.

Wystarczy, że przypieczętują mistrzostwo Polski, a będą rozstawieni zarówno w 2. rundzie, jak i 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Wszystko dzięki temu, że mistrzem Danii niespodziewanie został AGF Aarhus, który ostatni raz świętował tytuł 40 lat temu.

Jest duża szansa, że Lech będzie rozstawiony również w ostatniej, czyli 4. rundzie eliminacji. Nie jest to jednak jeszcze przesądzone. Jak podaje Piotr Klimek, wszystko zależy od tego, kto zostanie mistrzem w lidze węgierskiej, austriackiej oraz szkockiej.

Obecnie liderami wyżej wymienionych lig są: Gyori ETO, LASK Linz i Heart of Midlothian. Wystarczy, że dwie z nich zdobędą mistrzostwo, a Lech Poznań będzie rozstawiony w 4. rundzie el. Ligi Mistrzów. Wtedy droga do fazy ligowej będzie teoretycznie łatwiejsza.

Do końca sezonu w Ekstraklasie pozostały jeszcze dwa mecze. Lech Poznań w najbliższy weekend zmierzy się z Radomiakiem Radom. Natomiast rozgrywki zakończą meczem z Wisłą Płock przed własną publicznością.