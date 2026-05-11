Lech Poznań przed niepowtarzalną szansą! Świetne wieści dot. Ligi Mistrzów

08:50, 11. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Piotr Klimek

Lech Poznań już za kilka dni może świętować mistrzostwo Polski. Rozstrzygnięcia w innych ligach sprzyjają polskiej drużynie w el. Ligi Mistrzów. Jeśli Kolejorz przypieczętuje tytuł, na pewno będzie rozstawiony w 2. i 3. rundzie eliminacji - podaje Piotr Klimek.

Piłkarze Lecha Poznań
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznań rozstawiony w el. Ligi Mistrzów

Lech Poznań prawdopodobnie zostanie mistrzem Polski po raz drugi z rzędu. Przewaga w tabeli w końcówce sezonu jest na tyle bezpieczna, że tylko jakaś katastrofa byłaby w stanie odebrać im mistrzostwo. Zwycięstwo w PKO BP Ekstraklasie oznacza oczywiście prawo gry w el. Ligi Mistrzów. Tak się składa, że wyniki w innych ligach ułożyły się na korzyść poznańskiego zespołu.

Wystarczy, że przypieczętują mistrzostwo Polski, a będą rozstawieni zarówno w 2. rundzie, jak i 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Wszystko dzięki temu, że mistrzem Danii niespodziewanie został AGF Aarhus, który ostatni raz świętował tytuł 40 lat temu.

Jest duża szansa, że Lech będzie rozstawiony również w ostatniej, czyli 4. rundzie eliminacji. Nie jest to jednak jeszcze przesądzone. Jak podaje Piotr Klimek, wszystko zależy od tego, kto zostanie mistrzem w lidze węgierskiej, austriackiej oraz szkockiej.

Obecnie liderami wyżej wymienionych lig są: Gyori ETO, LASK Linz i Heart of Midlothian. Wystarczy, że dwie z nich zdobędą mistrzostwo, a Lech Poznań będzie rozstawiony w 4. rundzie el. Ligi Mistrzów. Wtedy droga do fazy ligowej będzie teoretycznie łatwiejsza.

Do końca sezonu w Ekstraklasie pozostały jeszcze dwa mecze. Lech Poznań w najbliższy weekend zmierzy się z Radomiakiem Radom. Natomiast rozgrywki zakończą meczem z Wisłą Płock przed własną publicznością.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości