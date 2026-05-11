PSG poluje na napastnika ligowego rywala. Musi zapłacić 40 milionów euro

Luis Enrique

Esteban Lepaul przykuł uwagę Paris Saint-Germain

Esteban Lepaul imponuje wysoką formą w obecnym sezonie, będąc jedną z największych gwiazd Stade Rennes. 26-letni francuski napastnik regularnie trafia do siatki i należy do najskuteczniejszych zawodników Ligue 1, co oczywiście nie przechodzi bez echa na rynku transferowym. Mierzący 181 centymetrów snajper wzbudza coraz większe zainteresowanie czołowych europejskich klubów i wiele wskazuje na to, że już podczas najbliższego letniego okna transferowego wykona kolejny krok w swojej karierze.

Jak poinformował Ekrem Konur, sprowadzeniem Estebana Lepaula interesuje się między innymi Paris Saint-Germain. Paryżanie chcą dodatkowo osłabić swojego ligowego rywala, pozyskując jednego z najlepszych napastników francuskiej ekstraklasy. Włodarze ze stolicy Francji muszą jednak liczyć się z wydatkiem 35-40 milionów euro. PSG będzie również zmuszone pokonać sporą konkurencję, ponieważ sytuację zawodnika bacznie monitorują także Inter Mediolan, Atletico Madryt oraz Benfica Lizbona.

Francuski atakujący z powodzeniem występuje w barwach Rennes od sierpnia 2025 roku, gdy przeniósł się na Roazhon Park z Angers za 13,5 miliona euro. W trwającej kampanii rozegrał 36 spotkań, zdobył 20 bramek i zanotował 5 asyst, dzięki czemu jest liderem klasyfikacji strzelców Ligue 1. Kontrakt piłkarza z obecnym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co daje jego aktualnemu pracodawcy mocną pozycję negocjacyjną.