Bogusz ma nowy klub! Wrócił tam, gdzie radził sobie najlepiej

Mateusz Bogusz znów będzie występował w Stanach Zjednoczonych. Został nowym zawodnikiem Houston Dynamo, finalizując powrót do MLS.

fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Bogusz wrócił do MLS. Duży transfer z udziałem Polaka

Mateusz Bogusz na początku 2025 roku przeniósł się do CD Cruz Azul. Przygoda w Meksyku nie ułożyła się po jego myśli, dlatego od kilku tygodni w mediach przewijał się temat jego kolejnego transferu. Wreszcie udało się sfinalizować operację – reprezentant Polski ponownie zagra w Major League Soccer. Houston Dynamo wydało w tej sprawie oficjalny komunikat.

Bogusz związał się z Houston Dynamo umową do końca 2028 roku. Zawiera ona również opcję przedłużenia. Łączna kwota transakcji zakręciła się w okolicach 10 milionów dolarów, licząc zarówno sumę podstawową, jak i dodatki. Amerykański klub przeprowadził tym samym jeden z największych transferów w swojej historii.

You wanted him, we got 'em. Welcome to the H, Mateusz! 🤘



🗞️ https://t.co/lEiv6dENdl pic.twitter.com/UdoyW2gGX4 — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) January 29, 2026

Przed opuszczeniem Stanów Zjednoczonych, Bogusz był dużą gwiazdą całej MLS. W barwach LAFC uzbierał w sumie 24 bramki oraz 19 asyst, dlatego Cruz Azul płaciło za niego 8,5 mln euro. Po czasie przeprowadzka do Meksyku okazała się kompletną klapą, choć początki miał imponujące. 5-krotny reprezentant Polski liczy, że ten ruch pomoże mu wywalczyć miejsce w kadrze Jana Urbana.