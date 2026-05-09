David Alaba może obrać niespodziewany kierunek

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: David Alaba

Red Bull Salzburg ma chrapkę na pozyskanie Davida Alaby

David Alaba nie będzie kontynuował swojej kariery w Realu Madryt. Kontrakt 33-letniego defensora z hiszpańskim gigantem obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku i wiadomo już, że klub z Santiago Bernabeu nie zamierza przedłużać współpracy z doświadczonym zawodnikiem. Oznacza to, że mierzący 180 centymetrów stoper podczas najbliższego letniego okienka transferowego dołączy do nowego zespołu bez kwoty odstępnego. Taka sytuacja sprawia, że rutynowany Austriak wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku.

Pozyskanie piłkarza tej klasy za darmo to znakomita okazja, dlatego sytuację Davida Alaby monitoruje wiele drużyn z całego świata. W ostatnich tygodniach łączono go m.in. z Juventusem, Milanem oraz Manchesterem United. Jak informuje dziennik „Corriere dello Sport”, chęć sprowadzenia wszechstronnego obrońcy wykazuje także Red Bull Salzburg. Austriacki klub widzi w nim nie tylko jakościowe wzmocnienie, ale również mentora dla młodszych zawodników. Czas pokaże, czy piłkarz zdecyduje się na powrót do ojczyzny.

Defensor, którego przymierza się także do ekip z MLS oraz Saudi Pro League, występuje w Realu Madryt od 2021 roku, kiedy trafił do stolicy Hiszpanii po wielu latach spędzonych w Bayernie Monachium. W barwach zespołu Królewskich rozegrał dotychczas 130 spotkań, zdobył pięć bramek i zanotował dziewięć asyst. Razem z madryckim klubem sięgnął po dwie Ligi Mistrzów, dwa mistrzostwa Hiszpanii oraz Puchar Króla. W ostatnich sezonach zmagał się jednak z licznymi problemami zdrowotnymi, przez które opuścił wiele meczów.