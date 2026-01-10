Łukasz Zwoliński ponownie wpisał się na listę strzelców w Turcji. Były napastnik Wisły Kraków zdobył dziś swoją czwartą bramkę w sezonie, potwierdzając solidną formę po odejściu z klubu z Reymonta.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Zwoliński

Zwoliński w formie, kolejny gol byłego Wiślaka

Łukasz Zwoliński od lipca ubiegłego roku reprezentuje turecki Sakaryaspor, z którym występuje na zapleczu Süper Lig. 32-letni napastnik szybko został pierwszym wyborem trenera. Po czterech kolejkach doznał jednak kontuzji, która wykluczyła go z gry na dziewięć spotkań.

Przełomowy dla Zwolińskiego okazał się listopad, kiedy to strzelił premierową bramkę w pierwszym meczu po kontuzji. Od tego czasu 32-latek prezentuje przyzwoitą dyspozycję. Potwierdzenie tego dostaliśmy w dzisiejszym, sobotnim spotkaniu z Bandirmasporem. Zwoliński otworzył wynik meczu w 61. minucie, zdobywając swoją czwartą bramkę w tym sezonie.

Sakaryaspor ostatecznie zremisował 1:1. Tym samym nowy trener Hakan Kutlu nie zdołał wygrać meczu w swoim debiucie trenerskim. Zespół Zwolińskiego jest na 16. miejscu w tabeli pierwszej ligi, z dwoma punktami przewagi nad strefą spadkową.

Zwoliński zdążył w tym sezonie rozegrać jedno spotkanie w barwach Wisły Kraków (gol ze Stalą Mielec), skąd przeniósł się do Turcji. 32-latek z klubem z Reymonta pożegnał po rocznym pobycie. W barwach Białej Gwiazdy zdobył 13 bramek oraz zaliczył 5 asyst, występując w 43. spotkaniach.

