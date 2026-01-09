Matusz Bogusz może niebawem opuścić meksykański Cruz Azul. Polak jest już dogadany z amerykańskim Houston Dynamo, które podniosłą swoją ofertę transferu do nawet 10 mln dolarów.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Bogusz bliżej transferu, nowa oferta z MLS

Mateusz Bogusz może zmienić klub po zaledwie rocznym pobycie w Cruz Azul. Reprezentant Polski jest zdeterminowany, aby wyjechać z Meksyku. 24-latek naciskał na transfer do tego stopnia, że przez tydzień nie stawiał się na treningach swojej drużyny. W tle prowadzone były rozmowy na temat jego transferu.

Bogusz wzbudził zainteresowanie Houston Dynamo, o czym informował Fabrizio Romano. Polak dogadał się już z amerykańskim zespołem. O szczegółach informowaliśmy TUTAJ. Pozostała jeszcze kwestia porozumienia z pracodawcą Polaka. Cruz Azul otrzymało ofertę sięgającą 6,5 mln dolarów podstawy plus kolejne 2 mln w bonusach. Ta propozycja nie przekonała klubu 24-latka.

Houston Dynamo jest zdeterminowane w sprawie pozyskania Bogusza. Najnowsza propozycja za Polaka opiewa na nieco ponad 7 mln kwoty podstawowej. Kwota ta mogłaby wzrosnąć do nawet 9-10 mln po osiągnięciu przez Bogusza określonych celów sportowych.

Najnowsza oferta przedstawiciela MLS jest zatem znacznie bardziej atrakcyjna dla Cruz Azul. Dla 24-latka byłby to powrót do Stanów Zjednoczonych. Wychowanek Ruchu Chorzów w przeszłości reprezentował barwy Los Angeles FC.

Czytaj więcej o Polakach za granicą: