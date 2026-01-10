Sebastian Szymański jest coraz bliżej transferu do Ligue 1. O reprezentanta Polski rywalizują Olympique Lyon i Stade Rennes. Barw drugiej z wymienionej drużyn broni Przemysław Frankowski.

PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański bliżej transferu, trener zabiera głos

Sebastian Szymański opuści Fenerbahce w zimowym oknie transferowym. Turecki klub dąży do rozstania z reprezentantem Polski, który również wyraża chęć zmiany klubu. 26-latek stał się obiektem czołowych drużyn Ligue 1. Gianluca Di Marzio przekazał Goal.pl, że Szymański może trafić do zwycięzcy Ligi Mistrzów. Opcji jest jednak więcej.

O transfer reprezentanta Polski rywalizują Olympique Lyon i Stade Rennes, którego zawodnikiem jest Przemysław Frankowski. Zdaniem francuskiego dziennika Ouest-France, Rennes poczyniło poważne poważne postępy w sprawie pozyskania Szymańskiego. Na biurko Fenerbahce może niebawem trafić oferta przekraczająca rynkową wartość 26-latka (12 mln euro według portalu Transfermarkt).

– Nie, niczego nie potwierdzam. Musimy spokojnie przejrzeć wszystkie profile. Wiemy, kim jesteśmy zainteresowani, ale nie będziemy się spieszyć w kwestii środka pola, ponieważ wszystko musi mieć sens. Musimy znaleźć gracza, który pozwoli nam wejść na wyższy poziom jako drużyna – tak na pytanie o transfer Szymańskiego odpowiedział trener Stade Rennes, Habib Beye.

– Jeśli nie uda nam się go znaleźć, będziemy kontynuować z obecnym składem. W obu przypadkach wiele może się wydarzyć, zrobimy to, co konieczne – dodał trener szóstej drużyny w tabeli Ligue 1.

