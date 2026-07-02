Ter Stegen podjął decyzję. Teraz piłka jest po stronie Barcelony

Marc-Andre ter Stegen jest o krok od zmiany otoczenia. Niemiecki bramkarz ma w najbliższym czasie dopiąć szczegóły przeprowadzki do jednej z czołowych europejskich ekip.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Transferowy hit coraz bliżej. Ter Stegen czeka już tylko na jeden sygnał

Marc-Andre ter Stegen może wkrótce rozpocząć nowy rozdział w swojej bogatej karierze. Wszystko wskazuje na to, że doświadczony golkiper FC Barcelony znajduje się bardzo blisko sfinalizowania przeprowadzki do Ajaxu, który od kilku tygodni pracował nad sprowadzeniem niemieckiego zawodnika.

Według informacji przekazanych przez profil Jijantes FC na platformie X, 34-letni bramkarz wrócił już do Barcelony po wakacyjnej przerwie, aby dopiąć formalności związane z planowanym transferem. Negocjacje między wszystkimi stronami mają znajdować się na zaawansowanym etapie, a ostateczne decyzje mogą zapaść w najbliższych godzinach.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Holenderski klub wypracował już porozumienie z samym zawodnikiem. Ustalono warunki rocznego wypożyczenia, dzięki któremu ter Stegen miałby spędzić nadchodzący sezon w Eredivisie. Do pełnej realizacji operacji potrzebna pozostaje jednak zgoda giganta La Liga, który wciąż analizuje finansowe aspekty całej transakcji.

‼️ INFORMA @JijantesFC



Ter Stegen en Barcelona para cerrar su fichaje por el Ajax 🧤🔜🇳🇱



El portero alemán ha vuelto de sus vacaciones y espera concretar su salida en las próximas horas. Ya tiene un acuerdo con el club neerlandés y espera el visto bueno del Barça. https://t.co/Htw9fgCoxU pic.twitter.com/smBOs7rEyb — Jijantes FC (@JijantesFC) July 2, 2026

Kluczową postacią w staraniach Ajaxu okazał się szkoleniowiec zespołu Michel. Trener doskonale zna niemieckiego bramkarza z wcześniejszej współpracy i od początku należał do największych zwolenników sprowadzenia go do ekipy z Amsterdamu. To właśnie jego rekomendacja miała znacząco przyspieszyć rozmowy.

Największą przeszkodą pozostaje kwestia wynagrodzenia zawodnika. Ajax jest gotowy przejąć jedynie część pensji ter Stegena. W związku z tym oba kluby muszą jeszcze znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony. Mimo tego optymizm wokół transakcji jest duży, a wiele wskazuje na to, że finalizacja transferu to już kwestia czasu.