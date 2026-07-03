Nathan Ake znalazł nową drużynę. Niespodziewany wybór

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Nathan Ake

Oficjalnie: Fenerbahce Stambuł sprowadziło Nathana Ake

Fenerbahce Stambuł poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Nathana Ake z Manchesteru City. 31-letni środkowy obrońca pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt z nowym pracodawcą. Długość umowy nie została jeszcze ujawniona, choć można przypuszczać, że doświadczony defensor związał się z tureckim klubem na kilka najbliższych sezonów.

Kwota transakcji wyniosła około 10 milionów euro, co należy uznać za bardzo korzystną okazję. Gigant znad Bosforu wykorzystał fakt, iż Ake miał stosunkowo krótki kontrakt z Manchesterem City. 62-krotny reprezentant Holandii wcześniej był łączony między innymi z Interem Mediolan, Juventusem oraz Crystal Palace, dlatego jego przeprowadzka do Fenerbahce może być dla wielu kibiców sporym zaskoczeniem. Niewykluczone, że decydującą rolę odegrały atrakcyjne warunki finansowe.

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Środkowy obrońca występował w barwach drużyny The Citizens od sierpnia 2020 roku, kiedy przeniósł się na Etihad Stadium z AFC Bournemouth za ponad 45 milionów euro. W tym czasie Nathan Ake rozegrał 177 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 3 asysty. Z zespołem z Manchesteru wywalczył sześć mistrzostw Anglii oraz triumf w Lidze Mistrzów. Były zawodnik Chelsea w swoim piłkarskim CV ma również Feyenoord Rotterdam i ADO Den Haag, gdzie występował w drużynach młodzieżowych.