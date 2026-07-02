Barcelona zarobi na transferze byłego zawodnika. Gwiazda ma dołączyć do giganta

13:12, 2. lipca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Mundo Deportivo

Sergino Dest może zmienić otoczenie i przenieść się do Bundesligi. Jak podaje Mundo Deportivo, na tej transakcji sporo zyska FC Barcelona, która zagwarantowała sobie zyski z kolejnego transferu Amerykanina.

Joan Laporta
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Bayer Leverkusen rusza po Desta. 25 milionów euro na stole

Bayer Leverkusen wykazuje poważne zainteresowanie pozyskaniem Sergino Desta. Niemiecki klub szuka następcy Alejandro Grimaldo, który zdecydował się na przeprowadzkę do Atletico Madryt. Działacze z Leverkusen rozpoczęli już pierwsze rozmowy z PSV Eindhoven w sprawie zakupu reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Wcześniej również Bayern Monachium śledził sytuację gwiazdora.

Transfer ma opiewać na kwotę około 25 milionów euro. Taki obrót spraw to dobra informacja dla władz Barcelony, które oddając piłkarza na stałe do holenderskiego giganta w 2024 roku, zapewniły sobie 20% od kwoty kolejnej sprzedaży. Jeśli operacja dojdzie do skutku, na konto Katalończyków wpadnie blisko 5 milionów euro.

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Dla samego Desta byłby to powrót do wielkiego futbolu po grze na Camp Nou i wypożyczeniu do AC Milanu. Amerykanin przeniósł się do Holandii, gdzie najpierw grał na zasadzie wypożyczenia. Mimo poważnej kontuzji PSV zdecydowało się wykupić go na stałe, a zawodnik odwdzięczył się znakomitą formą.

W minionym sezonie prawy obrońca rozegrał 38 spotkań, zdobywając dwie bramki i notując osiem asyst. Dobrą dyspozycję potwierdzia także podczas rozgrywanych obecnie Mistrzostw Świata, będąc jednym z liderów swojej kadry.

Dobra gra w Eredivisie sprawiła, że piłkarz ponownie otrzyma możliwość sprawdzenia się w silniejszej europejskiej lidze. Bayer Leverkusen może zaoferować mu walkę o najwyższe cele w Niemczech i grę w Lidze Europy.

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