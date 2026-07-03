Fenerbahce zagięło parol na reprezentanta Anglii. Rozpoczęto negocjacje

Fenerbahce Stambuł rozpoczęło rozmowy z Aston Villą w sprawie pozyskania Olliego Watkinsa - dowiedział się Ekrem Konur. Angielski napastnik póki co skupia się na mistrzostwach świata.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ollie Watkins

Ollie Watkins przymierzany do Fenerbahce Stambuł

Ollie Watkins od kilku sezonów należy do grona najlepszych napastników Premier League. 30-letni snajper na co dzień występuje w Aston Villi, ale od dłuższego czasu wzbudza zainteresowanie wielu klubów ze Starego Kontynentu. Chrapkę na zakontraktowanie skutecznego atakującego mają nie tylko zespoły z Anglii, lecz także czołowe ekipy z innych europejskich lig, które uważnie monitorują jego sytuację transferową.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, w wyścigu o sprowadzenie Watkinsa uczestniczy między innymi Fenerbahce Stambuł. Co więcej, turecki klub rozpoczął już rozmowy z Aston Villą w sprawie pozyskania 23-krotnego reprezentanta Anglii. Gigant znad Bosforu jest gotowy w każdej chwili złożyć ofertę za cenionego napastnika. Sam piłkarz ostateczną decyzję dotyczącą swojej przyszłości ma jednak podjąć dopiero po zakończeniu mistrzostw świata.

Ollie Watkins z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Villans od września 2020 roku, kiedy przeniósł się do Birmingham za 34 miliony euro z Brentfordu. Mierzący 180 centymetrów zawodnik rozegrał dotychczas 221 meczów w Premier League, zdobywając 91 bramek i notując 39 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia doświadczonego napastnika na około 25 milionów euro, a jego kontrakt z Aston Villą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

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