PSG kontra Aston Villa o Superpuchar Europy. Czeka nas powtórka z Ligi Mistrzów?

Paris Saint-Germain zmierzy się z Aston Villą w meczu o Superpuchar UEFA. Francuzi stoją przed szansą zapisania się w historii. Jako jedni z nielicznych mogą obronić tytuł. Czy powtórzą sukces Realu Madryt?

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Nadchodzący wielkimi krokami sezon 2026/2027 w europejskim futbolu rozpocznie się od meczu o Superpuchar UEFA. W środę wieczorem (12 sierpnia) na Red Bull Arena w Salzburgu naprzeciw siebie staną zwycięzcy Ligi Mistrzów i Ligi Europy, czyli Paris Saint-Germain oraz Aston Villa. Będzie to ich pierwsza bezpośrednia rywalizacja od czasów pamiętnego dwumeczu z sezonu 2024/2025.

Enrique kontra Emery na ławce trenerskiej

Kibice będą mogli ponownie zobaczyć rywalizację dwóch świetnych trenerów. Po jednej stronie stanie Luis Enrique, a naprzeciwko niego Unai Emery. Każdy doskonale pamięta dwumecz w Lidze Mistrzów w sezonie 2024/2025, gdy obie drużyny dostarczyły niesamowitych wrażeń. PSG wygrało wówczas w dwumeczu (5:4), ale Aston Villa była blisko odrobienia strat, goniąc od stanu (1:5). Dziś stawką będzie trofeum, więc jest o co grać. Przed rokiem Paryżanie pokonali w finale Tottenham, więc mają szansę obronić tytuł. Jeśli uda im się wygrać, zostaną dopiero drugim klubem w XXI w. po Realu Madryt, któremu udała się ta sztuka. Wcześniej dwa razy z rzędu triumfował tylko AC Milan w latach 1989 i 1990.

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Co więcej, Enrique powalczy o trzynaste trofeum w roli trenera Paris Saint-Germain. Warto dodać, że Unai Emery również prowadził w przeszłości francuskiego giganta, z którym zdobył siedem trofeów w tym jedno mistrzostwo Ligue 1. Aston Villę doprowadził za to do jednego triumfu, wygrywając nie tak dawno rozgrywki Ligi Europy po raz piąty w swojej karierze.

PSG i Aston Villa bez kilku gwiazd

Aston Villa przystępuje do meczu napędzona sukcesem w Stambule, gdzie w finale Ligi Europy pokonała Freiburg. Klub z Birmingham doskonale zna smak triumfu w Superpucharze Europy. W przeszłości triumfowali w rozgrywkach w 1982 roku. Latem na Villa Park doszło jednak do sporych przetasowań. Odeszło kilku kluczowych graczy, takich jak Morgan Rogers czy Youri Tielemans. Z kolei z powodu kontuzji zabraknie m.in. Emiliano Martineza, Ollie Watkinsa, Ezriego Konsy, Leona Baileya oraz Johana Manzambiego.

W obozie paryżan sytuacja również wymusza zmiany. Po intensywnym sezonie i Mistrzostwach Świata pod znakiem zapytania stoi występ takich gwiazd jak Ousmane Dembele, Achraf Hakimi czy Bradley Barcola. Niewykluczone, że szansę dostaną młodzi piłkarze, tacy jak m.in. Dro Fernandez czy Senny Mayulu.

Paris Saint-Germain – Aston Villa: przewidywane składy

PSG: Safonov – Zabarnyi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Dro Fernandez – Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia

Aston Villa: Bizot – Cash, Lindelof, Torres, Maatsen – Gomes, Kamara – McGinn, Buendia, Garnacho – Abraham

Kiedy mecz PSG – Aston Villa?

Mecz o Superpuchar UEFA odbędzie się w środę, 12 sierpnia 2026 roku. Pierwszy gwizdek na stadionie Red Bull Arena w Salzburgu wybrzmi o godzinie 21:00. Warto dodać, że jeśli w regulaminowym czasie gry będzie remis, o wyniku przesądzą rzuty karne.