Barcelona podniosła ofertę. Rodri czeka na zielone światło

fot. Action Plus Sports / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Barcelona podbiła stawkę. Kolejna oferta dla Man City za Rodriego

Rodri jest uznawany za jednego z najlepszych defensywnych pomocników na świecie. W 2024 roku po triumfie w Mistrzostwach Europy sięgnął po Złotą Piłkę dla najlepszego zawodnika na świecie. Po siedmiu latach spędzonych w Manchesterze City zaczął myśleć o zmianie barw klubowych. Pierwotnie miał trafić do Realu Madryt, ale ostatecznie wygląda na to, że jego nowym klubem zostanie FC Barcelona.

Porozumienie jest bardzo blisko. Już kilka dni temu wydawało się, że Katalończycy przyklepali transfer. Okazuje się jednak, że potrzebna będzie nieco wyższa oferta, żeby Hiszpan trafił na Spotify Camp Nou. O szczegółach poinformowało COPE.

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W najbliższych dniach Manchester City ma otrzymać kolejną propozycję, ale tym razem wyższą. Barcelona zaproponuje 60 milionów euro, co jest kwotą powoli zbliżoną do tego, czego oczekują Obywatele. Warto dodać, że wycenili Rodriego na 80 mln euro.

Wcześniej sugerowano, że transfer został dopięty, a kwota zakręci się w okolicach 50 milionów euro. Anglicy chcą jednak wycisnąć, ile się da, ponieważ kontrakt, którym związany jest piłkarz, wygasa w czerwcu przyszłego roku. Man City w przeszłości płaciło za pomocnika aż 70 mln euro. Ostatni sezon to 33 mecze Rodriego w klubie, w którym strzelił 2 gole.