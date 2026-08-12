W tym klubie zagra Ferran Torres. Koniec sagi transferowej

09:21, 12. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

Ferran Torres zmienia klub. Bohater finału Mistrzostw Świata 2026 odchodzi z FC Barcelony. Jak poinformował Sport, Paris Saint-Germain zapłaci za piłkarza 50 milionów euro plus bonusy.

Ferran Torres
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres przechodzi z Barcelony do PSG

Ferran Torres został bohaterem reprezentacji Hiszpanii podczas finału Mistrzostw Świata. W dogrywce strzelił decydującego gola, który przesądził o zwycięstwie La Furia Roja. Po mundialu gorącym tematem w tamtejszych mediach stała się przyszłość 26-latka.

Jego kontrakt z FC Barcelona obowiązuje do czerwca 2027 roku. Katalończycy chcieli go zatrzymać, ale mogli podpisać z nim nową umowę dopiero we wrześniu. Powodem jest sytuacja dot. Finansowego Fair-Play. W międzyczasie do akcji wkroczyło Paris Saint-Germain.

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Paryżanie zaczęli naciskać na Torresa, a sam piłkarz wydawał się przekonany, że transfer do PSG to odpowiedni krok w jego karierze. Z informacji dziennika Sport dowiadujemy się, że wszystko zmierza w stronę finalizacji rozmów. Negocjacje są praktycznie zakończone, ponieważ Barcelona zgodziła się na ofertę rzędu 50 milionów euro plus dodatkowe 5 mln euro w formie bonusów.

Jednocześnie mistrz Hiszpanii odzyska zainwestowane środki, ponieważ w styczniu 2022 roku zapłacił Man City identyczną kwotę za sprowadzenie Torresa. Do ustalenia pozostały ostatnie szczegóły, ale wydaje się, że oficjalna informacja jest kwestią czasu.

Ferran Torres zwiąże się z francuskim gigantem pięcioletnim kontraktem do czerwca 2031 roku. W nowym klubie jego trenerem będzie Luis Enrique, który mocno zabiegał o pozyskanie rodaka. Rozdział piłkarza w Barcelonie kończy się na 207 meczach, 65 bramkach i 23 asystach.

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