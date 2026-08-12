Juventus nadal poszukuje golkipera. Oto nowy kandydat

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Anatoliy Trubin na celowniku Juventusu

Pozycja bramkarza jest bez wątpienia słabym punktem Juventusu. Trener drużyny Starej Damy – Luciano Spalletti – chce poważnie wzmocnić rywalizację między słupkami, ponieważ Michele Di Gregorio oraz Mattia Perin nie spełniają jego oczekiwań. Wszystko wskazuje więc na to, że do Turynu przeniesie się nowy golkiper.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, najnowszym kandydatem do przeprowadzki do ekipy Bianconerich jest Anatoliy Trubin z Benfiki Lizbona. 25-letni ukraiński bramkarz ma być gotowy na wykonanie kolejnego kroku w swojej karierze, a transfer do Juventusu wydaje się bardzo ciekawą opcją. Czas pokaże, czy gigant z Półwyspu Apenińskiego przedstawi ofertę za mierzącego 199 centymetrów zawodnika.

Ukraiński golkiper z powodzeniem występuje w wyżej wspomnianej Benfice od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Estadio da Luz z Szachtara Donieck za 10 milionów euro. Trubin w poprzednim sezonie rozegrał 50 spotkań, stracił 43 bramki i aż 21 razy zachował czyste konto. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 25 milionów euro.