Inter Mediolan złożył ofertę za gwiazdę Tottenhamu

Inter złożył ofertę za Djeda Spence'a i chce przyspieszyć negocjacje z Tottenhamem. Według "La Gazzetta dello Sport" Anglik jest zdecydowany na transfer do Mediolanu.

fot. Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter i Tottenham blisko porozumienia ws. transferu

Inter wybrał Spence’a jako głównego kandydata do wzmocnienia prawego wahadła. Nerazzurri szukają zawodnika, który wypełni lukę po odejściu Denzela Dumfriesa. Cristian Chivu jest przekonany do tego transferu i wysoko ocenia charakterystykę piłkarza Tottenhamu.

Giuseppe Marotta i Piero Ausilio przeszli już do konkretnego działania. Inter zaoferował za Anglika 30 milionów euro. Tottenham obniżył swoje wcześniejsze oczekiwania po mundialu, ale nadal żąda około 40 milionów. Rozmowy mają być kontynuowane w najbliższych dniach.

Według „La Gazzetta dello Sport” kompromisem może okazać się kwota około 35 milionów euro. Taka suma pozwoliłaby Spurs zarobić po kosztownych ruchach transferowych. Inter natomiast rozwiązałby problem na prawej stronie, gdzie podczas pierwszych spotkań przed sezonem dobrze radził sobie Diouf.

Sam Spence chce przenieść się do Mediolanu i zaakceptował możliwość gry dla Nerazzurrich. Osiągnięcie porozumienia w sprawie czteroletniego kontraktu nie powinno stanowić większej przeszkody. Kluczowe pozostają więc negocjacje dotyczące ceny zawodnika.

Dalsze ruchy Interu mogą zależeć również od sprzedaży Davide Frattesiego oraz Luisa Henrique. W przypadku ich odejścia klub miałby większe możliwości przeprowadzenia następnych transferów. Wśród rozważanych nazwisk znajdują się Moussa Diaby i Curtis Jones.