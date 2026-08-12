Alexis Sanchez znalazł nowy zespół. Interesujący kierunek

Alexis Sanchez zdecydował się na przeprowadzkę do Major League Soccer. 37-letni chilijski napastnik związał się rocznym kontraktem z CF Montreal.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Alexis Sanchez

Oficjalnie: CF Montreal zakontraktował Alexisa Sancheza

CF Montreal poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Alexisa Sancheza na zasadzie wolnego transferu. Doświadczony zawodnik mógł dołączyć do kanadyjskiej ekipy za darmo, ponieważ wcześniej wygasła jego umowa z Sevillą. 37-letni napastnik po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2027 roku.

Sanchez mimo zaawansowanego wieku wciąż może być czołowym atakującym w Major League Soccer. Rutynowany piłkarz nadal imponuje bowiem wysoką formą. W poprzedniej kampanii na hiszpańskich boiskach rozegrał 30 meczów, zdobył cztery bramki i zaliczył dwie asysty. Snajper w Montrealu otrzymał bardzo dobre warunki finansowe, a przeprowadzka za ocean wydaje się idealnym wyborem na ostatnie lata jego kariery.

168-krotny reprezentant Chile, który może zagrać także na skrzydle, występował w barwach Sevilli od września 2025 roku, kiedy trafił na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan na podstawie darmowego transferu z Udinese Calcio. Wcześniej przywdziewał koszulki między innymi Barcelony, Interu Mediolan, Olympique’u Marsylia, Arsenalu, Manchesteru United oraz River Plate. Jego obecna wartość rynkowa wynosi 1,2 miliona euro.