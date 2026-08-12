Barcelona rusza po obrońcę Betisu. Agent potwierdza zainteresowanie

Barcelona rozgląda się za nowym środkowym obrońcą po odejściu Ronalda Araujo do Liverpoolu. Agent Natana potwierdził w rozmowie z Erem News, że Katalończycy pytali Betis o Brazylijczyka.

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Agent Natana potwierdza ruch Barcelony

Barcelona nie rozpoczęła jeszcze formalnych negocjacji w sprawie Natana. Klub skontaktował się jednak bezpośrednio z władzami Betisu i bada warunki potencjalnego transferu. Andre Cury przyznał, że zainteresowanie mistrzów Hiszpanii jest konkretne. – To prawda, że Barcelona jest zainteresowana pozyskaniem Natana, ale nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej oficjalnej oferty – powiedział Cury.

Agent wyjaśnił również, że przedstawiciele Barcelony nie kontaktowali się jeszcze bezpośrednio z otoczeniem zawodnika. Pierwsze rozmowy odbyły się na poziomie klubów. Cury zasugerował jednocześnie, że odpowiednia propozycja może otworzyć Brazylijczykowi drogę do odejścia z Betisu.

– Barcelona ze mną nie rozmawiała, ale kontaktowała się z władzami Realu Betis w sprawie zainteresowania Natanem tego lata. Jeśli Betis otrzyma dobrą ofertę, myślę, że może odejść – dodał agent.

Odejście Araujo na wypożyczenie do Liverpoolu ograniczyło możliwości Hansiego Flicka w centrum defensywy. Sprowadzenie kolejnego obrońcy nie jest jednak obecnie najważniejszym zadaniem Barcelony. Priorytetami klubu pozostają Rodri oraz pozyskanie nowego napastnika.

Flick może również postawić na zawodnika z La Masii. Podczas przygotowań dobre wrażenie zrobił Alvaro Cortes, z którym szkoleniowiec wiąże plany na nadchodzący sezon. Natan pozostaje więc jednym z obserwowanych kandydatów. Zainteresowanie zostało potwierdzone, ale na razie na stole nie ma oficjalnej oferty.