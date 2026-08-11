Nottingham ogłosiło hitowy ruch. Ściągnęło cenionego defensora

13:51, 11. sierpnia 2026 14:15, 11. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Nottingham Forest

Nottingham Forest pochwaliło się zakontraktowaniem Ousmane'a Diomande. 22-letni stoper wcześniej był łączony z wieloma europejskimi gigantami.

Ousmane Diomande
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Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Diomande

Oficjalnie: Ousmane Diomande dołączył do Nottingham Forest

Nottingham Forest poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Ousmane’a Diomande ze Sportingu Lizbona. 22-letni środkowy obrońca, po pomyślnym przejściu testów medycznych, związał się z nowym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2030 roku. Umowa zawiera opcję przedłużenia o kolejny sezon. Kwota tej transakcji wyniosła ponad 40 milionów euro.

To bardzo duże wzmocnienie składu w wykonaniu angielskiego klubu. W przeszłości Diomande był łączony między innymi z Liverpoolem, PSG, Bayernem Monachium, Realem Madryt czy Milanem, dlatego jego przeprowadzka na City Ground jest sporą niespodzianką.

Jestem niezwykle szczęśliwy, że tutaj trafiłem. To historyczny klub, a możliwość dołączenia do niego bardzo mnie motywuje. Wierzę, iż możemy osiągnąć w tym sezonie wiele dobrego. Dam z siebie wszystko, aby pomóc drużynie – powiedział defensor.

Mierzący 190 centymetrów stoper występował w Sportingu od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Estadio Jose Alvalade za 7,5 miliona euro z FC Midtjylland. Iworyjczyk w poprzedniej kampanii rozegrał 30 meczów, zdobył 1 bramkę i zanotował 1 asystę. Diomande ma na koncie dwa mistrzostwa Portugalii, Puchar Portugalii oraz Puchar Narodów Afryki. Jego wartość rynkowa wynosi około 45 milionów euro.

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