Peter Federico zdradził kulisy transferu. Jedna osoba przekonała go do Górnika

Peter Federico szybko pokazał, że może być jednym z najciekawszych transferów tego lata w PKO Ekstraklasie. W rozmowie z "Roosevelta81.pl" zdradził, jak ważną rolę odegrał Lukas Podolski.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Peter Federico

Podolski przekonał wychowanka Realu Madryt

Peter Federico trafił do Górnika Zabrze po rozmowach ze sztabem szkoleniowym, prezesem oraz dyrektorem sportowym. Pierwsze kontakty odbyły się jeszcze podczas jego wakacji, bo okres przygotowawczy w Hiszpanii zaczyna się później niż w Polsce. Decyzja wymagała od niego opuszczenia rodzinnego domu i przeprowadzki do nowego kraju. Zawodnik uznał jednak, że w Zabrzu otrzyma odpowiednie warunki do dalszego rozwoju, o czym wspomniał w wywiadzie dla „Roosevelta81.pl”.

Kluczową postacią podczas negocjacji okazał się Lukas Podolski. Federico przyznał w rozmowie z „Roosevelta81.pl”, że obecność mistrza świata w projekcie Górnika miała ogromny wpływ na jego decyzję. Hiszpan uwierzył również w przedstawioną mu wizję rozwoju klubu. – Tak, to było decydujące. Kiedy za projektem stoi taka legenda, która w piłce wygrywała najważniejsze trofea, zawsze trzeba traktować taką propozycję poważnie. Myślę, że Lukas ma świetny pomysł na rozwój Górnika i jego osoba była kluczowa, kiedy podejmowałem ostateczną decyzję – powiedział Federico.

Transfer wychowanka Realu Madryt do Zabrza był jednym z ciekawszych ruchów tego okna w PKO Ekstraklasie. Federico ma ogromny potencjał i bardzo szybko zaczął potwierdzać go na boisku. W spotkaniu przeciwko Radomiakowi Radom zdobył dwie bramki. Tym samym dał kibicom Górnika pierwszy wyraźny sygnał swoich możliwości.

Sam zawodnik podkreśla, że do Polski przyjechał z dużymi ambicjami. Chce wykorzystać pobyt w Górniku do dalszego rozwoju i jednocześnie pomóc drużynie w osiąganiu sukcesów. Peter Federico nie ukrywa, że Trójkolorowi to szansa na wybicie się i późniejszy transfer do mocniejszej ligi.