Klopp może wrócić do pracy. Chce go inny gigant niż Real Madryt

Jurgen Klopp znalazł się na celowniku Fenerbahce. Klub ze Stambułu miał już skontaktować się ze szkoleniowcem z Niemiec, o czym donosi serwis "Fanatik".

Jurgen Klopp to jedno z najgorętszych nazwisk na rynku trenerskim obecnie w Europie. Nikt nie ma wątpliwości, że Niemiec to czołowy, być może jeden z dwóch najlepszych szkoleniowców świata. Dlatego też tylko dzięki jego woli pozostaje nadal bez pracy, gdyż na brak zainteresowania nie może przecież narzekać. W ostatnich tygodniach przede wszystkim łączony był on objęciem Realu Madryt, który poszukuje nowego trenera.

Okazuje się jednak, że nie tylko Królewscy są zainteresowani Niemcem. Według informacji przekazanych przez serwis „Fanatik”, Jurgen Klopp znalazł się na celowniku Fenerbahce. Turecki gigant ma za sobą słaby sezon i po odejściu Domenico Tedesco poszukuje jego następcy. Dlatego też skontaktowano się już z byłym opiekunem Liverpoolu. Propozycja, którą dla niego przygotowano, ma być olbrzymia pod względem finansowym. Trudno jednak oczekiwać pozytywnej decyzji biorąc pod uwagę poziom sportowy.

Jurgen Klopp pełni obecnie rolę menadżerską w koncernie Red Bulla, gdzie nadzoruje kluby spod tego znaku. Chodzi m.in. o RB Lipsk oraz Leeds United. Wcześniej przez blisko 10 lat pracował w Liverpoolu, z którym zdobył wszystkie najważniejsze trofea. W sumie ten klub prowadził w niespełna 490 meczach, notując zatrważającą średnią 2,07 pkt./mecz.

