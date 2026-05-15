Reprezentant Polski mógł grać w Lidze Mistrzów. „Mnie tylko cash interesuje”

Jacek Góralski w 2020 roku mógł trafić do Basaksehiru, które było mistrzem Turcji. Ostatecznie wybrał jednak Kajrat Ałmaty. O szczegółach opowiedział Mariusz Piekarski na kanale Foot Truck.

PressFocus Na zdjęciu: Reprezentanci Polski

Jacek Góralski wybrał pieniądze w Kajracie kosztem Ligi Mistrzów

Jacek Góralski to były reprezentant Polski, który w drużynie narodowej zagrał 21 spotkań. Razem z Biało-Czerwonymi brał udział w Mistrzostwach Świata w 2018 roku. Na mundialu wystąpił w dwóch meczach w pełnym wymiarze czasu. Ekstraklasę, a konkretnie Jagiellonię Białystok opuścił latem 2017 roku, decydując się na wyjazd zagraniczny.

Zaczynał w bułgarskim Łudogorcu Razgrad, gdzie stał się kluczowym zawodnikiem i świętował trzy razy mistrzostwo kraju. W 2020 roku zmienił klub. Miał wtedy do wyboru dwie opcje. Pierwsza to Kajrat Ałmaty, a druga turecki Basaksehir.

Mariusz Piekarski, agent piłkarza ujawnił w rozmowie na kanale Foot Truck, że Góralski odrzucił możliwość transferu do Turcji. Jego priorytetem były finanse, a lepszy kontrakt oferowali w Kazachstanie. Tym samym stracił szanse na występy w Lidze Mistrzów. Wspomniany wcześniej Basaksehir został mistrzem Turcj, więc wywalczył awans do fazy grupowej elitarnych rozgrywek.

– Wsadziliśmy Jacka Góralskiego do Kajratu, chociaż miał do wyboru Basaksehir, które było wtedy mistrzem Turcji. Mówię: „Jacek, mam dla ciebie Basaksehir, mistrza Turcji”. Ale był ten Kajrat, który mu się spodobał: „Mario, mnie tylko cash interesuje”. Kiedy przekazałem mu, ile załatwiłem za podpis, powiedział: „Idziemy do Kazachstanu” – mówił Mariusz Piekarski na kanale Foot Truck.

Obecnie Góralski gra w Polsce, gdzie od sierpnia 2023 roku jest związany z Wieczystą Kraków. Z krakowskim klubem zaliczył awans z Betclic 3. Ligi do Betclic 2. Ligi, a następnie na zaplecze Ekstraklasy. W tym sezonie rozegrał tylko 14 meczów, zbierając jedynie 671 minut.