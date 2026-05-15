Reprezentant Polski mógł grać w Lidze Mistrzów. „Mnie tylko cash interesuje”

19:00, 15. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Jacek Góralski w 2020 roku mógł trafić do Basaksehiru, które było mistrzem Turcji. Ostatecznie wybrał jednak Kajrat Ałmaty. O szczegółach opowiedział Mariusz Piekarski na kanale Foot Truck.

Jacek Góralski wybrał pieniądze w Kajracie kosztem Ligi Mistrzów

Jacek Góralski to były reprezentant Polski, który w drużynie narodowej zagrał 21 spotkań. Razem z Biało-Czerwonymi brał udział w Mistrzostwach Świata w 2018 roku. Na mundialu wystąpił w dwóch meczach w pełnym wymiarze czasu. Ekstraklasę, a konkretnie Jagiellonię Białystok opuścił latem 2017 roku, decydując się na wyjazd zagraniczny.

Zaczynał w bułgarskim Łudogorcu Razgrad, gdzie stał się kluczowym zawodnikiem i świętował trzy razy mistrzostwo kraju. W 2020 roku zmienił klub. Miał wtedy do wyboru dwie opcje. Pierwsza to Kajrat Ałmaty, a druga turecki Basaksehir.

Mariusz Piekarski, agent piłkarza ujawnił w rozmowie na kanale Foot Truck, że Góralski odrzucił możliwość transferu do Turcji. Jego priorytetem były finanse, a lepszy kontrakt oferowali w Kazachstanie. Tym samym stracił szanse na występy w Lidze Mistrzów. Wspomniany wcześniej Basaksehir został mistrzem Turcj, więc wywalczył awans do fazy grupowej elitarnych rozgrywek.

Wsadziliśmy Jacka Góralskiego do Kajratu, chociaż miał do wyboru Basaksehir, które było wtedy mistrzem Turcji. Mówię: „Jacek, mam dla ciebie Basaksehir, mistrza Turcji”. Ale był ten Kajrat, który mu się spodobał: „Mario, mnie tylko cash interesuje”. Kiedy przekazałem mu, ile załatwiłem za podpis, powiedział: „Idziemy do Kazachstanu” – mówił Mariusz Piekarski na kanale Foot Truck.

Obecnie Góralski gra w Polsce, gdzie od sierpnia 2023 roku jest związany z Wieczystą Kraków. Z krakowskim klubem zaliczył awans z Betclic 3. Ligi do Betclic 2. Ligi, a następnie na zaplecze Ekstraklasy. W tym sezonie rozegrał tylko 14 meczów, zbierając jedynie 671 minut.

