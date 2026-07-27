Mastantuono ma rozstać się z Realem Madryt. Chce go znany klub

saolab / Alamy Na zdjęciu: Franco Mastantuono

Benfica Lizbona planuje wypożyczyć Franco Mastantuono

Franco Mastantuono najprawdopodobniej opuści Real Madryt podczas letniego okienka transferowego. Osiemnastoletni skrzydłowy nie ma większych szans na regularne występy w drużynie Królewskich, gdzie panuje ogromna konkurencja. Jose Mourinho miał już poinformować młodego Argentyńczyka, że trudno będzie mu wywalczyć minuty w ekipie Los Blancos.

Jak podaje w mediach społecznościowych Sergio Valentin, Mastantuono może jednak zaliczyć miękkie lądowanie. Według dziennikarza zainteresowanie prawym napastnikiem wykazuje bowiem między innymi Benfica Lizbona. Portugalski klub widzi go w ważnej roli i może zapewnić mu zdobycie cennego doświadczenia. W grę wchodzi oczywiście wypożyczenie, ponieważ Real nadal wiąże z nim duże nadzieje.

Czterokrotny reprezentant Argentyny reprezentuje barwy madryckiej potęgi od sierpnia 2025 roku, gdy przeniósł się tam z River Plate za około 45 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 35 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. Mimo problemów zdrowotnych nadal uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych argentyńskich piłkarzy młodego pokolenia. Portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 45 milionów euro.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie