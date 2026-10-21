Lewandowski porównany do poprzednika. Te wyliczenia mówią wszystko

Robert Lewandowski strzelił 6 bramek w 15 meczach dla Chicago Fire. Jego statystyki z Hugo Cuypersem porównał Przemek Garczarczyk. Nie wygląda to dobrze w przypadku reprezentanta Polski.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski vs Cuypers w Chicago Fire

Chicago Fire po Mistrzostwach Świata 2026 zdecydowało się na zmianę napastnika. Do zespołu dołączył Robert Lewandowski, który pożegnał się z FC Barceloną. W składzie zajął miejsce Hugo Cuypersa, który był zmuszony opuścić klub i przeniósł się do Monterrey w Meksyku. Na ten moment trudno jednoznacznie powiedzieć, czy transfer nowej dziewiątki wyszedł z korzyścią dla zespołu z Wietrznego Miasta.

Statystyki obu zawodników w tym sezonie MLS porównał Przemek Garczarczyk. Wygląda na to, że Cuypers zdecydowanie częściej strzelał. W porównaniu z Polakiem ma nie tylko więcej bramek, ale przede wszystkim mniej rozegranych meczów, a co za tym idzie, mniejszą liczbę minut spędzonych na boisku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Porównanie Hugo Cuypersa i Roberta Lewandowskiego:

Cuypers: 11 meczów (989 minut) – 13 bramek i 2 asysty

Lewandowski: 15 meczów (1085 minut) – 6 bramek i 4 asysty

Dziennikarz zwrócił uwagę, że tylko awans Chicago Fire do półfinału oraz świetna gra Roberta Lewandowskiego może sprawić, że decyzja o rezygnacji z Cuypersa obroni się nie tylko sportowo, ale także z finansowego punktu widzenia. Belg zarabiał rocznie zaledwie 3,2 mln dolarów. Z kolei kapitan reprezentacji Polski inkasuje rocznie aż 16,2 mln dolarów.

Podopieczni Gregga Berhaltera są już pewni awansu do fazy play-off. W rundzie zasadniczej pozostały im do rozegrania jeszcze cztery spotkania. Chicago Fire zmierzy się z Atlantą United, Orlando City, Colorado Rapids oraz Columbus Crew.