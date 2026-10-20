Wielkie nazwiska na jednej liście. Messi i Ronaldo nie są sami

17:53, 20. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

France Football przedstawiło listę nominowanych do Złotej Piłki wszech czasów. Jak przekazał Fabrizio Romano na X, w elitarnym gronie znaleźli się Lionel Messi i Cristiano Ronaldo.

Messi i Ronaldo
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Messi i Ronaldo

Messi i Ronaldo docenieni obok największych legend

France Football przygotowało zestawienie, w którym spotykają się różne epoki światowego futbolu. Szczególną uwagę przyciągają Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, którzy przez lata rywalizowali o najważniejsze indywidualne wyróżnienia. Argentyńczyk i Portugalczyk łącznie 13 razy sięgali po Złotą Piłkę, ustanawiając standardy, do których trudno było zbliżyć się innym zawodnikom.

Wśród nominowanych znalazły się również wielkie postacie holenderskiej piłki. Johan Cruyff i Marco van Basten wybierani trzykrotnie najlepszymi zawodnikami świata, podobnie jak Michel Platini. Każdy z nich zapisał się w historii dzięki wyjątkowym umiejętnościom i sukcesom, a ich nazwiska do dzisiaj przywołują wspomnienia o najlepszych latach europejskiego futbolu.

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Niemiecki piłkę nożną reprezentują Franz Beckenbauer oraz Karl-Heinz Rummenigge. Obaj dwukrotnie zdobywali prestiżowe wyróżnienie, chociaż na boisku prezentowali odmienne atuty. Beckenbauer stał się symbolem nowoczesnej gry defensywnej, natomiast Rummenigge należał do czołowych napastników swojej generacji.

Listę uzupełniają Alfredo Di Stefano, brazylijski Ronaldo oraz Kevin Keegan. To piłkarze, którzy również odcisnęli wyraźne piętno na historii dyscypliny. Zestawienie łączy mistrzów z różnych dekad i pokazuje, jak zmieniała się piłka nożna. Obok współczesnych ikon pojawiają się zawodnicy, których osiągnięcia budowały fundamenty dzisiejszej legendy Złotej Piłki.

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