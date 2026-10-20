Wielkie nazwiska na jednej liście. Messi i Ronaldo nie są sami

France Football przedstawiło listę nominowanych do Złotej Piłki wszech czasów. Jak przekazał Fabrizio Romano na X, w elitarnym gronie znaleźli się Lionel Messi i Cristiano Ronaldo.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Messi i Ronaldo

Messi i Ronaldo docenieni obok największych legend

France Football przygotowało zestawienie, w którym spotykają się różne epoki światowego futbolu. Szczególną uwagę przyciągają Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, którzy przez lata rywalizowali o najważniejsze indywidualne wyróżnienia. Argentyńczyk i Portugalczyk łącznie 13 razy sięgali po Złotą Piłkę, ustanawiając standardy, do których trudno było zbliżyć się innym zawodnikom.

Wśród nominowanych znalazły się również wielkie postacie holenderskiej piłki. Johan Cruyff i Marco van Basten wybierani trzykrotnie najlepszymi zawodnikami świata, podobnie jak Michel Platini. Każdy z nich zapisał się w historii dzięki wyjątkowym umiejętnościom i sukcesom, a ich nazwiska do dzisiaj przywołują wspomnienia o najlepszych latach europejskiego futbolu.

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Niemiecki piłkę nożną reprezentują Franz Beckenbauer oraz Karl-Heinz Rummenigge. Obaj dwukrotnie zdobywali prestiżowe wyróżnienie, chociaż na boisku prezentowali odmienne atuty. Beckenbauer stał się symbolem nowoczesnej gry defensywnej, natomiast Rummenigge należał do czołowych napastników swojej generacji.

🚨🌕 OFFICIAL: All Time Ballon d’Or nominees have been announced. ⤵️



🇪🇸 Alfredo Di Stefano

🇦🇷 Lionel Messi

🇵🇹 Cristiano Ronaldo

🇳🇱 Marco Van Basten

🇳🇱 Johann Cruyff

🇩🇪 Karl-Heinz Rummenigge

🇫🇷 Michel Platini

🇧🇷 Ronaldo

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Kevin Keegan

🇩🇪 Franz Beckenbauer



Who’s your winner? pic.twitter.com/OK5BVJlYBd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2026

Listę uzupełniają Alfredo Di Stefano, brazylijski Ronaldo oraz Kevin Keegan. To piłkarze, którzy również odcisnęli wyraźne piętno na historii dyscypliny. Zestawienie łączy mistrzów z różnych dekad i pokazuje, jak zmieniała się piłka nożna. Obok współczesnych ikon pojawiają się zawodnicy, których osiągnięcia budowały fundamenty dzisiejszej legendy Złotej Piłki.