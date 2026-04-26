Farioli kuszony przez giganta. Polacy w Porto stracą trenera?

Chelsea chciała trenera FC Porto! Farioli powiedział nie

Francesco Farioli latem tamtego roku zmienił pracę, podpisując kontrakt z FC Porto. Wybór portugalskiego klubu okazał się strzałem w dziesiątkę. Choć w europejskich pucharach nie udało im się osiągnąć wymarzonego sukcesu, to główny cel na ten sezon zostanie prawdopodobnie osiągnięty. Smoki są o krok od pierwszego mistrzostwa Portugalii od 2022 roku.

Forma zespołu Jakuba Kiwiora, Jana Bednarka i Oskara Pietuszewskiego to przede wszystkim zasługa włoskiego trenera. Praca, jaką wykonuje na Estadio do Dragao, została doceniona przez topowe kluby w Europie. Już spływają zapytania o 37-latka.

Z informacji, jakie przekazał Nicolo Schira, wynika, że Farioli znalazł się w orbicie zainteresowań Chelsea. Londyńczycy szukają trenera i mieli złożyć wstępne zapytanie ws. dostępności Włocha. Młody szkoleniowiec od razu odmówił, ponieważ nie chce odchodzić z Porto. Nie tak dawno podpisał nowy kontrakt do czerwca 2028 roku. Dodatkowo jest w nim klauzula o wartości 20 milionów euro.

Farioli w roli trenera Porto ma na swoim koncie 50 meczów. Jego bilans to 37 zwycięstw, 8 remisów i 5 porażek. Średnia punktów na spotkanie wynosi aż 2,38. W przeszłości oprócz wspomnianego już Ajaksu prowadził także Niceę, Alanyaspor i Karagumruk.