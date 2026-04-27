Alvarez warty fortunę! Atletico wyceniło główny cel Barcelony

09:30, 27. kwietnia 2026
Sebastian Janus Źródło:  Ben Jacobs I talkSPORT

Julian Alvarez pozostaje głównym celem Barcelony na najbliższe lato. Szanse na transfer są znikome. Atletico Madryt domaga się za gwiazdora ponad 120 milionów euro - informuje Ben Jacobs.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico oczekuje wielkich pieniędzy za Alvareza

Julian Alvarez cieszy się wielkim zainteresowaniem na rynku. To jeden z najlepszych napastników młodego pokolenia, który obecnie lideruje drużynie Atletico Madryt. O Argentyńczyku od miesięcy marzy Barcelona, która pragnie nim zastąpić Roberta Lewandowskiego. Wszystko wskazuje na to, że Polak po sezonie opuści drużynę, a plan zakłada właśnie sprowadzenie w jego miejsce Alvareza. Problem w tym, że Atletico nie zamierza go sprzedawać, więc stawia wygórowane żądania.

Wycena Alvareza przekracza 120 milionów euro. Oznacza to, że Atletico zgodzi się na transfer jedynie w przypadku, gdy będzie mogło zarobić na nim więcej, niż w 2019 roku na Antoine Griezmannie, którego wówczas również sprowadziła Blaugrana.

Plan oczywiście zakłada, że Alvarez pozostanie w stolicy Hiszpanii na kolejne lata. Wiele zależy od niego samego, choć dotąd nie sugerował chęci zmiany otoczenia. Barcelona nie jest jedynym klubem, który o niego zabiega, bowiem media łączą go również z Arsenalem.

Dla Kanonierów wydatek rzędu 120 milionów euro nie byłby problemem, zwłaszcza mając na uwadze potencjalną sprzedaż Kaia Havertza czy Viktora Gyokeresa. Barcelona wyczekuje z kolei ruchu samego Alvareza – jeśli ten będzie naciskał na transfer, wówczas będzie łatwiej go sprowadzić. Na dzisiaj jednak tematu nie ma, bowiem Atletico ma przed sobą kluczowy dwumecz w Lidze Mistrzów i szanse na awans do finału.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości