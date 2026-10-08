Krzysztof Piątek wrócił do gry w wielkim stylu. Polak zdobył bramkę i zaliczył asystę w wygranym 4:0 spotkaniu Al-Duhail z Al-Shamal, co potwierdził profil rozgrywek na X.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek wrócił i od razu błysnął

Krzysztof Piątek niespodziewanie pojawił się w składzie Al-Duhail w piątej kolejce katarskiej ligi. 31-latek długo czekał na swoją szansę w nowym sezonie, ale gdy wreszcie dostał możliwość występu, błyskawicznie zaznaczył swoją obecność na boisku.

Polak miał udział przy dwóch z czterech trafień swojej drużyny. Najpierw wpisał się na listę strzelców, a później dołożył asystę, pomagając Al-Duhail odnieść efektowne zwycięstwo. Tym samym dla Piątka był to szczególny występ po długim okresie bez gry.

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Problemem napastnika w obecnym sezonie był limit obcokrajowców obowiązujący w katarskiej ekstraklasie. Piątek nie wystąpił w żadnym z wcześniejszych spotkań ligowych. Mimo że w poprzednich rozgrywkach był ważną postacią zespołu. W sezonie 2025/26 zdobył dziewięć bramek w 22 meczach.

Piątek trafił do Al-Duhail latem 2025 roku po udanym okresie w Basaksehirze. W barwach tureckiego klubu strzelił 38 goli w 67 spotkaniach ligowych. Tymczasem w Katarze nadal czeka na odzyskanie regularności, ale występ z Al-Shamal pokazuje, że Polak wciąż potrafi wykorzystać otrzymaną szansę.

Drużyna polskiego piłkarza plasuje się obecnie na trzeciej pozycji w tabeli ligi katarskiej. Po rozegraniu pięciu spotkań ma na swoim koncie dziewięć oczek. Al-Duhail kolejny występ zaliczy 18 października. Zmierzy się wówczas w roli gościa z Al-Sadd. Mecz odbędzie się 18 października o godzinie 18:45.