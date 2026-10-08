Ferran Torres wraca do gry? PSG dostało dobry sygnał

20:57, 8. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Abdellah Boulma (X)

Ferran Torres przekazał pozytywne wieści dotyczące kontuzjowanej kostki. Jak informuje Abdellah Boulma, napastnik PSG wrócił do indywidualnych ćwiczeń i dobrze reaguje na rehabilitację.

Ferran Torres
Obserwuj nas w
fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

PSG odetchnęło

Ferran Torres rozpoczął już lżejsze zajęcia na boisku, a podczas indywidualnych treningów czuł się dobrze. To ważny sygnał dla Paris Saint-Germain, ponieważ Hiszpan od pewnego czasu zmagał się z uporczywym bólem lewej kostki.

26-latek opuścił zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii przed spotkaniami z Czechami i Chorwacją. Sztaby medyczne kadry oraz PSG uznały, że najlepszym rozwiązaniem będzie pozostanie zawodnika w Paryżu i kontynuowanie tam procesu rehabilitacji.

Zarejestruj się w Superbet z kodem promocyjnym GOAL i odbierz bonus 200 zł i FREEBETY o wartości 55 zł!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ferran Torres doznał urazu w wyjątkowo dobrym momencie swojej przygody z francuskim klubem. Hiszpan szybko stał się jedną z najważniejszych postaci ofensywy PSG, a w pierwszych sześciu występach zdobył aż siedem bramek. Wcześniej zdołał nawet zagrać 55 minut w wygranym przez Hiszpanię spotkaniu z Anglią (3:2).

Paris Saint-Germain liczy zatem, że przerwa nie wybije Ferrana Torresa z rytmu. Napastnik trafił do ekipy z Paryża latem z Barcelony za 50 milionów euro i niemal od razu zaczął spłacać pokładane w nim nadzieje. Teraz najważniejsze będzie bezpieczne przejście kolejnych etapów powrotu do pełnej dyspozycji.

Ferran Torres w tej kampanii wystąpił łącznie w sześciu spotkaniach. Strzelił w nich siedem goli, spędzając na boisku 325 minut. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz będzie miał w sobotę przy okazji starcia szóstej kolejki Ligue 1 z udziałem PSG i Le Mans FC.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości