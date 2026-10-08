Ferran Torres wraca do gry? PSG dostało dobry sygnał

Ferran Torres przekazał pozytywne wieści dotyczące kontuzjowanej kostki. Jak informuje Abdellah Boulma, napastnik PSG wrócił do indywidualnych ćwiczeń i dobrze reaguje na rehabilitację.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

PSG odetchnęło

Ferran Torres rozpoczął już lżejsze zajęcia na boisku, a podczas indywidualnych treningów czuł się dobrze. To ważny sygnał dla Paris Saint-Germain, ponieważ Hiszpan od pewnego czasu zmagał się z uporczywym bólem lewej kostki.

26-latek opuścił zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii przed spotkaniami z Czechami i Chorwacją. Sztaby medyczne kadry oraz PSG uznały, że najlepszym rozwiązaniem będzie pozostanie zawodnika w Paryżu i kontynuowanie tam procesu rehabilitacji.

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Ferran Torres doznał urazu w wyjątkowo dobrym momencie swojej przygody z francuskim klubem. Hiszpan szybko stał się jedną z najważniejszych postaci ofensywy PSG, a w pierwszych sześciu występach zdobył aż siedem bramek. Wcześniej zdołał nawet zagrać 55 minut w wygranym przez Hiszpanię spotkaniu z Anglią (3:2).

Paris Saint-Germain liczy zatem, że przerwa nie wybije Ferrana Torresa z rytmu. Napastnik trafił do ekipy z Paryża latem z Barcelony za 50 milionów euro i niemal od razu zaczął spłacać pokładane w nim nadzieje. Teraz najważniejsze będzie bezpieczne przejście kolejnych etapów powrotu do pełnej dyspozycji.

Ferran Torres w tej kampanii wystąpił łącznie w sześciu spotkaniach. Strzelił w nich siedem goli, spędzając na boisku 325 minut. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz będzie miał w sobotę przy okazji starcia szóstej kolejki Ligue 1 z udziałem PSG i Le Mans FC.