Porto ubije złoty interes. Fortuna za Pietuszewskiego

Oskar Pietuszewski został wyceniony na 56,3 mln euro przez CIES Football Obs. To siedem razy więcej niż FC Porto płaciło za niego w styczniu. Dodatkowo jest najwyżej wycenianym piłkarzem do lat 20 spoza lig TOP 5.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Fortuna za Pietuszewskiego. Wycena Polaka zwala z nóg

Oskar Pietuszewski to najbardziej utalentowany polski piłkarz młodego pokolenia. W styczniu tego roku zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto, a jego kariera toczy się w zawrotnym tempie. Nie tylko stał się ważną częścią pierwszego składu portugalskiego giganta, ale również zadebiutował z orzełkiem na piersi w barwach reprezentacji Polski. W niecałe dziewięć miesięcy jego wartość rynkowa wzrosła niesamowicie.

Przypomnijmy, że zimą Porto płaciło za niego Jagiellonii „zaledwie” 8 milionów euro. Według najnowszej aktualizacji wartości zawodników przez CIES Football Obs. nastolatek jest wyceniany na 56,3 mln euro. To aż siedem razy więcej niż inwestycja Portugalczyków. Smoki trafiły na prawdziwą żyłę złota.

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CIES Football Obs. w swoich wycenach wskazało Pietuszewskiego jako najbardziej wartościowego zawodnika U20 spoza TOP 5 lig w Europie. Za reprezentantem Polski są takie młody gwiazdy jak Jorthy Mokio czy Mateus Mane. W TOP 100 znalazł się również Bartosz Mazurek oraz Wojciech Mońka.

TOP 5 najwyżej wycenianych zawodników U20 spoza TOP 5 lig w Europie:

Oskar Pietuszewski (FC Porto) – 56,3 mln euro Jorthy Mokio (Ajax) – 52,9 mln euro Mateus Mane (Wolves) – 46,1 mln euro Joao Simoes (Sporting CP) – 43,2 mln euro Alvaro Montoro (Botafogo) – 39,3 mln euro

W przypadku rewelacyjnego ostatnio Mazurka mowa o wartości 15,1 mln euro. Z kolei stoper Lecha Poznań został wyceniony na 14,1 mln euro.