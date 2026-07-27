Nowy projekt Cristiano Ronaldo. Tego jeszcze nigdy nie robił

Cristiano Ronaldo zostanie producentem wykonawczym serialu "Day 1s". Portugalczyk weźmie udział w projekcie także jako aktor, o czym donosi The Sun. Będzie to historia o fikcyjnej postaci agenta piłkarskiego.

DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo producentem wykonawczym nowego serialu

Cristiano Ronaldo razem z reprezentacją Portugalii brał udział w niedawnych Mistrzostwach Świata 2026. Był to jego ostatni mundial w karierze. Na ten moment nie wiadomo, czy wciąż będzie grał w drużynie narodowej. Część źródeł przekonuje, że pożegna się z kadrą we wrześniu. Inne źródła są przekonane, że wystąpi jeszcze na Mistrzostwach Europy 2028. Wciąż będzie jednak grał w barwach Al-Nassr.

Obowiązki czynnego piłkarza będzie dzielił niebawem z nową rolą. Z doniesień The Sun wynika, że Ronaldo weźmie udział w serialu „Day 1s”. 41-latek będzie nie tylko aktorem, ale również producentem wykonawczym, czego do tej pory nigdy nie robił.

Serial „Day 1s” będzie opowiadał historię fikcyjnego agenta piłkarskiego o imieniu Stanley Dalton. Żadne dodatkowe informacje nie zostały ujawnione łącznie z tym, na jakiej platformie streamingowej zostanie pokazany.

Ronaldo przygodę z mundialem zakończył na 1/8 finału. Lepsza od Portugalii okazała się Hiszpania. Decydujący gol, którego strzelił Mikel Merino, padł w 90. minucie. La Furia Roja ostatecznie dotarła do wielkiego finału, w którym pokonali Argentynę.

Portugalczyk niebawem wróci do treningów w Al-Nassr. Razem z klubem z Rijadu będzie bronił tytułu w Saudi Pro League. Kontrakt z saudyjskim gigantem obowiązuje go do czerwca 2027 roku.