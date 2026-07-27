To będzie głośny powrót do Ligue 1. Wszystko wskazuje na szczęśliwy finał

Lois Openda jest o krok od powrotu do Ligue 1. Belgijski napastnik przechodzi już badania medyczne przed transferem do Olympique Lyon, który finalizuje porozumienie z Juventusem.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Lois Openda o krok od Lyonu. Trwają badania medyczne

Lois Openda w najbliższych godzinach powinien zostać nowym zawodnikiem Olympique Lyon. Wszystko wskazuje na to, że francuski klub dopina jedną z najciekawszych operacji letniego okna transferowego. Do pełnego zamknięcia transakcji brakuje już tylko zakończenia badań medycznych i dopełnienia formalności.

O postępach w negocjacjach poinformował Hugo Guillemet na X. Według jego informacji belgijski napastnik jest już na etapie testów medycznych, a jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, wkrótce podpisze umowę z Olympique Lyon.

Porozumienie między ekipą z Francji a Juventusem ma zakładać wypożyczenie zawodnika do końca sezonu. Kluby przez kilka dni prowadziły intensywne rozmowy, które ostatecznie doprowadziły do osiągnięcia porozumienia. Tym samym 26-latek ma ponownie występować na boiskach Ligue 1, gdzie wcześniej zapracował na znakomitą renomę.

Openda dał się poznać francuskim kibicom jako jeden z najbardziej dynamicznych napastników ligi podczas gry w RC Lens. To właśnie świetne występy w barwach tego klubu otworzyły mu drogę do transferu do ekipy z Serie A. Teraz wszystko wskazuje na to, że wróci do Francji, tym razem jako piłkarz Olympique Lyon.

Dla zespołu prowadzonego przez Paulo Fonsekę byłoby to bardzo ważne wzmocnienie przed nowym sezonem. Belg ma zwiększyć siłę ofensywy i rywalizację w ataku, a jego doświadczenie zdobyte zarówno w Ligue 1, jak i na arenie międzynarodowej może okazać się cennym atutem w walce o wysokie cele.