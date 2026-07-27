Jagiellonia Białystok pobije rekord transferowy! W CV ma grę w Lidze Mistrzów

Jagiellonia Białystok ściągnie nowego piłkarza. Będzie nim Anders Klynge. Duńczyk zostanie najdroższym zawodnikiem w historii Dumy Podlasia. W swoim CV ma m.in. występy w Lidze Mistrzów.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Klynge najdroższym piłkarzem w historii Jagiellonii

Jagiellonia Białystok przeszła duże zmiany, jeśli chodzi o kształt kadry pierwszego zespołu. Kilku ważnych zawodników pożegnało się z klubem. Mimo to pion sportowy nie śpieszył się z transferami nowych zawodników. Ostatnio jednak przyśpieszyli, a niebawem ogłoszą kolejne wzmocnienie. Coraz bliżej 3. drużyny poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy jest Anders Klynge.

Klynge to piłkarz, o którego Jagiellonia zabiegała od roku. Dopiero teraz udało im się dojść do porozumienia nie tylko z Bodo/Glimt, ale także samym zawodnikiem. Duńczyk będzie kosztował ok. milion euro i zostanie najdroższym piłkarzem w historii klubu.

TVP Sport informuje, że zwiążę się z białostockim zespołem kontraktem do połowy 2029 roku. Jagiellonia stara się jak najszybciej dopiąć transakcję, ponieważ chcą go zgłosić do 3. rundy el. Ligi Europy. Termin zgłoszeń mija wraz z końcem lipca. Ich rywalem będzie Rangers FC.

Anders Klynge ostatnie lata spędził w Norwegii, gdzie razem z Bodo/GLimt wystąpił m.in. w Lidze Mistrzów. W elitarnych rozgrywkach zaliczył 4 mecze. Na swoim koncie ma także 6 spotkań i 2 gole w rozgrywkach Ligi Konferencji. Wcześniej był związany z Silkeborgiem oraz Odense BK w lidze duńskiej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie mógł zadebiutować w Jagiellonii już (6 sierpnia).