Manchester United i Liverpool będą rywalizowali o hitowy transfer wewnątrz Premier League. Ich trop prowadzi do Chelsea, ponieważ na celowniku Czerwonych Diabłów oraz The Reds znalazł Pedro Neto - donosi Ekrem Konur.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Pedro Neto wzbudził zainteresowanie Manchesteru United i Liverpoolu

Nowy sezon Premier League zbliża się wielkimi krokami, a okienko transferowe jeszcze trwa. Jak się okazuje Manchester United oraz Liverpool mają ten sam cel transfer. Trop angielskich gigantów prowadzi do londyńskiej Chelsea. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Pedro Neto.

Pedro Neto wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Według Ekrema Konura zarówno Manchester United, jak i Liverpool uważnie monitorują sytuację portugalskiego skrzydłowego i niewykluczone, że w najbliższych tygodniach podejmą konkretne kroki. Oba kluby chcą wzmocnić ofensywę przed startem nowego sezonu Premier League, a zawodnik The Blues znajduje się wysoko na ich liście życzeń.

Chelsea nie zamierza jednak łatwo rozstawać się z Pedro Neto. Na dodatek sytuację mogą skomplikować kluby z Arabii Saudyjskiej, które również wykazują zainteresowanie reprezentantem Portugalii. Rosnąca liczba chętnych sprawia, że londyńczycy mogą zażądać za 26-latkiem bardzo wysokiej kwoty, co z pewnością utrudni negocjacje zarówno Manchesterowi United, jak i Liverpoolowi.

Pedro Neto do tej pory rozegrał 103 spotkania w koszulce Chelsea. Portugalczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie 19 trafień, a także zaliczył dokładnie taką samą liczbę asyst.