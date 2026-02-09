Bartosz Slisz doczekał się debiutu w barwach Brondby. Pierwszy występ reprezentanta Polski nie przyniósł przełomu. Duński klub tylko zremisował 0:0 z dziewiątą drużyną tabeli.

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Slisz

Slisz zadebiutował w Danii

Bartosz Slisz od kilku tygodni szykował się do wznowienia sezonu ligi duńskiej. Reprezentant Polski przeniósł się w styczniu z Atlanty United do Brondby za około trzy miliony euro. W Kopenhadze wiąże się duże nadzieje w związku z transferem polskiego pomocnika. Slisz zdążył już zdobyć premierową bramkę w nieoficjalnym debiucie, o czym pisaliśmy TUTAJ.

W miniony weekend 26-letni Polak zaliczył oficjalny debiut w nowym klubie. Brondby podejmowało na własnym stadionie dziewiąte w tabeli Raders. Jego przebieg i wynik był rozczarowujący dla gospodarzy, którzy zaliczyli bezbramkowy remis. Tym samym stracili punkty już w pierwszym meczu po przerwie zimowej.

Slisz spędził na boisku 90 minut, rozgrywając solidne spotkanie. Brondby nie zdołało jednak pokonać niżej notowanego przeciwnika. Ich strata do wicelidera Midtjylland, zwiększyła się do siedmiu punktów.

