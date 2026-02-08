Ronaldo, Messi i… Lewandowski. Polak dołączył do absolutnej elity

12:37, 8. lutego 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Opta Jose

Robert Lewandowski ponownie potwierdził, że należy do ścisłej czołówki światowego futbolu. Gol numer 10 w sezonie La Liga 2025/26 sprawił, że Polak zapisał się w historii europejskiej piłki. 37-latek dokonał czegoś, co w XXI wieku udało się tylko dwóm zawodnikom.

Robert Lewandowski
PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski w elitarnym gronie

Robert Lewandowski uznawany jest za jednego z najlepszych piłkarzy XXI wieku. Napastnik Barcelony w tym roku skończy 38 lat, a mimo tego wciąż strzela w czołowym klubie na świecie. W ostatniej kolejce La Liga polski napastnik otworzył wynik spotkania z Mallorką. Było to jego dziesiąte trafienie w tym sezonie ligi hiszpańskiej.

Ostatnia bramka Lewandowskiego miała wymiar historyczny. Polak został trzecim piłkarzem w XXI wieku, który przez 15 kolejnych sezonów osiągał dwucyfrową liczbę goli w ligach TOP5. Napastnik Barcelony dołączył do elitarnego grona, w którym od lat znajdowali się wyłącznie Cristiano Ronaldo i Leo Messi.

Lewandowski ma szansę na zrównanie się z Ronaldo w liczbie kolejnych sezonów z bramką w ligach TOP5. Polak miałby na to spore szanse, gdyby Barcelona zdecydowała się przedłużyć jego kontrakt, który wygasa w czerwcu tego roku. Jasne stanowisko w sprawie przyszłości Lewandowskiego zabrał jego trener, Hansi Flick.

