Lewandowski w elitarnym gronie
Robert Lewandowski uznawany jest za jednego z najlepszych piłkarzy XXI wieku. Napastnik Barcelony w tym roku skończy 38 lat, a mimo tego wciąż strzela w czołowym klubie na świecie. W ostatniej kolejce La Liga polski napastnik otworzył wynik spotkania z Mallorką. Było to jego dziesiąte trafienie w tym sezonie ligi hiszpańskiej.
Ostatnia bramka Lewandowskiego miała wymiar historyczny. Polak został trzecim piłkarzem w XXI wieku, który przez 15 kolejnych sezonów osiągał dwucyfrową liczbę goli w ligach TOP5. Napastnik Barcelony dołączył do elitarnego grona, w którym od lat znajdowali się wyłącznie Cristiano Ronaldo i Leo Messi.
Lewandowski ma szansę na zrównanie się z Ronaldo w liczbie kolejnych sezonów z bramką w ligach TOP5. Polak miałby na to spore szanse, gdyby Barcelona zdecydowała się przedłużyć jego kontrakt, który wygasa w czerwcu tego roku. Jasne stanowisko w sprawie przyszłości Lewandowskiego zabrał jego trener, Hansi Flick.
Przeczytaj inne teksty o Polakach za granicą: