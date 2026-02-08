Robert Lewandowski ponownie potwierdził, że należy do ścisłej czołówki światowego futbolu. Gol numer 10 w sezonie La Liga 2025/26 sprawił, że Polak zapisał się w historii europejskiej piłki. 37-latek dokonał czegoś, co w XXI wieku udało się tylko dwóm zawodnikom.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski w elitarnym gronie

Robert Lewandowski uznawany jest za jednego z najlepszych piłkarzy XXI wieku. Napastnik Barcelony w tym roku skończy 38 lat, a mimo tego wciąż strzela w czołowym klubie na świecie. W ostatniej kolejce La Liga polski napastnik otworzył wynik spotkania z Mallorką. Było to jego dziesiąte trafienie w tym sezonie ligi hiszpańskiej.

Ostatnia bramka Lewandowskiego miała wymiar historyczny. Polak został trzecim piłkarzem w XXI wieku, który przez 15 kolejnych sezonów osiągał dwucyfrową liczbę goli w ligach TOP5. Napastnik Barcelony dołączył do elitarnego grona, w którym od lat znajdowali się wyłącznie Cristiano Ronaldo i Leo Messi.

3 – Robert Lewandowski has scored 10 goals in LaLiga 2025/26, becoming the third player to reach double figures for goals in 15 consecutive seasons in Europe's top five leagues in the 21st century, behind Cristiano Ronaldo (16) and Lionel Messi (15). Olympus. pic.twitter.com/M8BacJ5hSH — OptaJose (@OptaJose) February 7, 2026

Lewandowski ma szansę na zrównanie się z Ronaldo w liczbie kolejnych sezonów z bramką w ligach TOP5. Polak miałby na to spore szanse, gdyby Barcelona zdecydowała się przedłużyć jego kontrakt, który wygasa w czerwcu tego roku. Jasne stanowisko w sprawie przyszłości Lewandowskiego zabrał jego trener, Hansi Flick.

Przeczytaj inne teksty o Polakach za granicą: