Dżeko zdecydował. 40-latek pewny ws. przyszłości

Edin Dżeko nie zamierza kończyć kariery. 40-latek obecnie pozostaje bez klubu, ale wszystko wskazuje na to, że "wróci" do Schalke. Tak twierdzi Florian Plettenberg.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Edin Dżeko

Dżeko gra dalej

Edin Dżeko w marcu świętował 40. urodziny. Dwa miesiące później legendarny napastnik wraz z FC Schalke 04 cieszył się z awansu do Bundesligi. Do Niemiec trafił w zimie, zamieniając Florencję na Gelsenkirchen. Z Die Königsblauen podpisał umowę do końca sezonu.

Po zakończeniu rozgrywek reprezentant Bośni i Hercegowiny udał się na Mistrzostwa Świata 2026. Na mundialu rozegrał trzy mecze i strzelił jednego gola. Drużyna prowadzona przez Sergeja Barbareza dotarła do 1/16 finału turnieju. Po zakończeniu zmagań Dżeko postanowił podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości.

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Florian Plettenberg ujawnił, że doświadczony snajper niemal na pewno podpisze nowy kontrakt z Schalke. To porozumienie ma obowiązywać tylko przez rok. Dżeko chce rozegrać jeszcze jeden sezon na poziomie Bundesligi. Oficjalne potwierdzenie tych informacji powinno został opublikowane w przyszłym tygodniu.