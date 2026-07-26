Dżeko zdecydował. 40-latek pewny ws. przyszłości

Dżeko gra dalej
Edin Dżeko w marcu świętował 40. urodziny. Dwa miesiące później legendarny napastnik wraz z FC Schalke 04 cieszył się z awansu do Bundesligi. Do Niemiec trafił w zimie, zamieniając Florencję na Gelsenkirchen. Z Die Königsblauen podpisał umowę do końca sezonu.
Po zakończeniu rozgrywek reprezentant Bośni i Hercegowiny udał się na Mistrzostwa Świata 2026. Na mundialu rozegrał trzy mecze i strzelił jednego gola. Drużyna prowadzona przez Sergeja Barbareza dotarła do 1/16 finału turnieju. Po zakończeniu zmagań Dżeko postanowił podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości.
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Florian Plettenberg ujawnił, że doświadczony snajper niemal na pewno podpisze nowy kontrakt z Schalke. To porozumienie ma obowiązywać tylko przez rok. Dżeko chce rozegrać jeszcze jeden sezon na poziomie Bundesligi. Oficjalne potwierdzenie tych informacji powinno został opublikowane w przyszłym tygodniu.