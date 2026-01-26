Bartosz Slisz zdobył pierwszą bramkę w barwach duńskiego Brondby. Reprezentant Polski trafił w towarzyskim meczu z Real Salt Lake, dając sygnał, że szybko adaptuje się w nowym klubie.

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Slisz

Slisz odnalazł się po transferze

Bartosz Slisz w zimowym oknie transferowym zdecydował się na zmianę klubu. Reprezentant Polski po dwóch latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych opuścił grającą w MLS Atlantę United, w której rozegrał 69 meczów. 26-letni pomocnik chciał wrócić do Europy, co mu się udało. Jego wybór mógł jednak zaskakiwać.

Slisz na początku stycznia związał się z duńskim Brondby, które zapłaciło za Polaka trzy miliony euro. Z nowym klubem 26-latek związał się umową do czerwca 2029 roku. Slisz ma być wiodącą postacią drużyny, która chce odbudować swoją potęgę na krajowym podwórku.

Reprezentant Polski szybko wszedł do wyjściowej jedenastki Brondby. Slisz nieoficjalny debiut zaliczył w sparingu z Piastem Gliwice. 26-latek może też już pochwalić się premierowym trafieniem w nowych barwach. Polak zdobył kontaktową bramkę w meczu z amerykańskim Real Salt Lake. Brondby ostatecznie przegrało 1:2, ale Slisz zebrał pozytywne recenzje.

Pierwszy ligowy mecz po zimowej przerwie Brondby rozegra 8 lutego przeciwko Randers. Zespół Slisza rozegrał dotychczas 18 meczów, w których zdobył 31 punktów. Strata do liderującego Aarhus to dziewięć oczek.

